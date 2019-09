شب گذشته استودیو WB Games Montreal، توسعه‌دهنده عنوان Batman: Arkham Origins، به کار بر روی عنوان جدیدی از سری بازی Batman اشاره کرد. حال، این استودیو بار دیگر به این مسئله اشاره کرده و به نظر می‌رسد که باید خود را برای یک معرفی جدید در آینده نزدیک، آماده کنیم.

به گزارش پردیس گیم، امروز در توییتر رسمی WB Games Montreal، این استودیو تیزری را به انتشار درآورد که چندین نماد را نشان می‌دهد. این نمادها در ویدیویی که قبلا توسط WB Games Montreal منتشر شد نیز دیده شدند.

بر اساس حدس و گمان طرفداران، حداقل یکی از این نمادها به انجمن مخفی Court of Owls ارجاع دارد.

وبسایت Kotaku در سال 2016 در گزارشی اعلام کرد که WB Games Montreal عنوانی بر اساس سری کمیک‌بوک‌های Suicide Squad را کنسل و ساخت عنوان جدیدی از سری Batman با نقش آفرینی دامیان وین را آغاز کرده است. ممکن است عنوان جدید WB Games Montreal، همین بازی باشد چرا که دامیان وین در کمیک‌ Night of Owls، که بر روی مبارزه Batman با Court of Owls تمرکز داشت، حضور داشته است.

علاوه بر این ویدیو، توییت مورد اشاره جاوی تیتر "شوالیه رو دستگیر کن." نیز می‌باشد که به وضوح به Batman اشاره دارد.





شکی نیست که WB Games Montreal در حال کار بر روی عنوان جدیدی از سری Batman است اما چیزی که طرفداران مشتاق دانستن آن هستند، موعد معرفی این بازی است. امشب، ساعت 23:30 سومین اپیزود برنامه‌ی State of Play پخش خواهد شد و هم اکنون می‌دانیم که عنوان The Last of Us Part II در این برنامه زنده نمایش خواهد داشت اما شاید معرفی بازی جدید WB Games Montreal هم سورپرایز این برنامه باشد؟

اگر عنوان مورد انتظار و مرموز WB Games Montreal امشب هم معرفی نشود باز هم جای شکی باقی نمی‌ماند که این استودیو دیر یا زود از بازی بعدی خود، که عنوان جدیدی از سری Batman است، رونمایی خواهد کرد.

