مدیر عامل استودیو Quantic Dream یعنی آقای دیوید کیج در جدیدترین مصاحبه خود اعلام کرده است که جامعه PC گیمرها به خوبی از اولین عنوان از سه گانه این استودیو برای PS4 استقبال کرده است. به گفته کیج، واکنش PC گیمرها بسیار فوق العاده بوده و این مسئله باعث خوشحالی تیم سازنده شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، کیج در مصاحبه با وبسایت OnlySP در این رابطه گفت: "[PC] برای ما یک بازار کاملا جدید است، هر چند که ما کار خود را با ساخت عناوین چند پلتفرمه شروع کردیم (اولین بازی ما یعنی Omikron: The Nomad Soul بر روی PC و Dreamcast عرضه شد و Fahrenheit: Indigo Prophecy نیز مالتی پلتفرم بود)."

"واکنش جامعه PC گیمرها بسیار فوق العاده بوده است. انگار خانواده خود را بزرگ‌تر کرده‌ایم. البته که ما عضوی از خانواده PlayStation باقی خواهیم ماند اما حال، بازی‌هایمان را در دسترس همگان، بدون توجه به پلتفرمی که استفاده می‌کنند، قرار خواهیم داد. "

دیوید کیج همچنین تایید کرد که Detroit: Become Human بر روی PC از رابط برنامه نویسی Vulkan استفاده خواهد کرد. البته این خبر جدیدی نیست چرا که در ماه مارس با انتشار مشخصات اولیه سیستم مورد نیاز این بازی، به این مسئله اشاره شد. با این حال، کیج بار دیگر بر این مسئله تاکید کرده است. همچنین این کارگردان در ادامه صحبت‌های خود تایید کرد که موتور بازی‌سازی مورد استفاده در ساخت Detroit: Become Human، موتور پایه عناوین آینده آنها خواهد بود.

"Heavy Rain و Beyond and Detroit: Become Human از موتورهای بازی‌سازی متفاوتی استفاده می‌کنند: در ساخت Detroit ما از جدیدترین نسخه موتور خود برای PC استفاده کرده‌ایم که بر پایه رابط برنامه نویسی OpenGL Vulkan است، از این موتور در ساخت پروژه‌های آینده نیز استفاده خواهیم کرد."

Quantic Dream هنوز تاریخ عرضه دقیق Detroit: Become Human را اعلام نکرده است. حدس ما این است که دموی قابل بازی این عنوان در ماه آینده میلادی عرضه شود.

منبع متن: pardisgame