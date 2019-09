سومین اپیزود برنامه‌ی State of Play امشب ساعت 23:30 پخش خواهد شد و بنابر اعلام سونی، این اپیزود 20 دقیقه طول خواهد کشید. مهم‌ترین نکته‌ی برنامه‌ی امشب، بازگشت بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 پس از 15 ماه با انتشار تریلری جدید می‌باشد. از دیگر عناوینی که انتظار می‌رود در قسمت جدید State of Play حضور داشته باشند می‌توان به MediEvil، Concrete Genie، Project Awakening، Death Stranding و حتی رونمایی از بنمن جدید اشاره کرد. شما می‌توانید راس ساعت اعلام شده، اپیزود سوم State of Play را به صورت زنده از پردیس‌گیم تماشا کنید.

تماشا به صورت تمام صفحه

لینک تماشا بر روی یوتیوب

منبع متن: pardisgame