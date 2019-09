پس از یک غیبت نسبتا طولانی، سرانجام شرکت سونی تریلر جدیدی از بازی محبوب و مورد انتظار The Last of Us: Part II را منتشر و بالاخره از تاریخ انتشار این بازی رونمایی کرد. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید. مسلما اکثر بازی‌بازان برای قسمت جدید برنامه‌ی State of Play بسیار هیجان زده هستند. […]

منبع متن: gamefa