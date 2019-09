به گزارش پردیس‌گیم، در جریان اپیزود سوم برنامه‌ی State of Play از تاریخ عرضه‌ی بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 با انتشار تریلری فوق‌العاده رونمایی شد. بدین ترتیب The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فبریه 2020(پنجشنبه 2 اسفند) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد. در جریان تریلر جدید، ما الی و دوستش دینا را در مواجهه با کلیکرها و دشمنان دیدیم. همچنین، در ادامه، الی با شخصیت تامی(برادر جول) نیز دیدار می‌کند. اما سوپرایز اصلی، رونمایی از کارکتر جول در پایان نمایش بود. شما می‌توانید تریلر پخش شده را در زیر تماشا کنید.

منبع متن: pardisgame