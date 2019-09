گزارش: The Last of Us Part 2 بر روی 2 دیسک عرضه خواهد شد

همانطور که می‌دانید، دقایقی پیش با انتشار تریلری فوق‌العاده رسما از تاریخ عرضه‌ی بازی The Last of Us Part 2 رونمایی شد. بدین ترتیب جدیدترین ساخته‌ی ناتی‌داگ در تاریخ 21 فبریه(پنجشنبه 2 اسفند) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، حساب کاربری معتبر Wario 64 بر روی توئیتر اعلام کرد که The Last of Us Part 2 بر روی 2 دیسک منتشر می‌شود. بنابراین بعد از Red Dead Redemption 2، بازی The Last of Us Part 2 دومین عنوانی است که در نسل هشتم بر روی 2 دیسک بلوری عرضه می‌شود. البته با توجه به کیفیت بصری بی‌نظیر بازی، سکانس‌های سینماتیک و وجود بخش چندنفره این موضوع منطقی به نظر می‌رسد. اگر The Last of Us 2 از فرمت مشابه RDR 2 اسفاده کند، یک دیسک بلوری برای کپی کردن اطلاعات و دیسک دیگر برای اجرای بازی به کار می‌رود. دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟

منبع متن: pardisgame