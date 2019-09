بالاخره تاریخ انتشار The Last of Us: Part II مشخص شد و تریلر جدید آن هم بسیار خیره‌کننده به‌نظر می‌رسد. این عنوان نه تنها از نظر فنی یک شگفتی خواهد بود، بلکه زمانی نسبتا طولانی را باید به آن اختصاص دهید.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Dualshockers، نیل دراکمن به عنوان کارگردان بازی The Last of Us: Part II، بعد از انتشار جدیدترین تریلر این عنوان، در وبلاگ PlayStation جزئیات بیشتری از آن به اشتراک گذاشت. دراکمن گفت مراحل ساخت بازی بیش از 5 سال پیش آغاز شد و تیم ناتی داگ بعد از موفقیت به‌دست آمده با نسخه اول، فشار زیادی را برای رسیدن به انتظارات طرفداران در نسخه دوم احساس می‌کند.

دراکمن در ادامه افزود وسعت و جاه‌طلبی The Last of Us: Part II در روزهای اول پروژه شروع به رشد کرد. دراکمن گفت: "ما در روزهای اول ساخت بازی فهمیدیم که سراغ توسعه جاه‌طلبانه‌ترین و طولانی‌ترین بازی تاریخ 35 ساله ناتی داگ رفته‌ایم. برای گفتن این نوع از داستان، بازی باید عظیم می‌بود."

شاید نباید تعجب کرد که The Last of Us: Part II تا این حد عظیم خواهد بود. ناتی داگ استودیویی است که سعی می‌کند همیشه نسبت به قبل بهتر باشد و ادامه این روند با جدیدترین پروژه خودشان جای تعجبی ندارد. با این حال هنوز هم فکر کردن به اینکه شاهد یک بازی جاه‌طلبانه‌تر و طولانی‌تر از Uncharted 4 خواهیم بود، آدم را دیوانه می‌کند.

بازی The Last of Us: Part II در 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame