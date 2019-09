شب گذشته سومین اپیزود برنامه‌ی State of Play پخش شد و در مهم‌ترین اخبار، تاریخ عرضه‌ی بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2(21 فبریه 2020 - پنجشنبه 2 اسفند) با انتشار تریلری فوق‌العاده مشخص شد. همچنین، اخبار و تریلرهای دیگری نیز پخش شدند که از اهم آن‌ها می‌توان به تریلر سینماتیک Call of Duty Modern Warfare، رونمایی از باندل Death Stranding، اعلام عرضه‌ی دموی بازی انحصاری MediEvil و... اشاره کرد. حال شما می‌توانید این اپیزود 20 دقیقه‌ای را با کیفیت بالا از پردیس‌گیم دانلود کنید.

منبع متن: pardisgame