به گزارش پردیس‌گیم، در جریان مراسم State of Play دیشب، بخش سرگرمی تعاملی سونی لاین‌آپ خود برای PS Plus در ماه اکتبر 2019 را اعلام کرد. دو بازی رایگان ماه آینده مشترکین PS Plus دو عنوان MLB The Show 19 از استودیو Sony San Diego و The Last of Us Remastered از ناتی‌داگ خواهد بود.

در چند ماه اخیر شاهد رایگان شدن بازی‌های جذاب زیادی بودیم که یکی از آن‌ها Detroit: Become Human بود. اگر سونی چنین رویه‌ای را ادامه دهد، به طور حتم نیمه دوم 2019 به بهترین دوره PS Plus تبدیل خواهد شد، چیزی که در نیمه اول امسال شاهدش نبودیم. از طرفی MLB The Show 19 را می‌توان یک انحصاری تازه عرضه شده در نظر گرفت و تیم سازنده 5 پک مجانی نیز ماه آینده برای بازیکنان منتشر خواهد کرد. رایگان شدن بازسازی The Last of Us نیز منطقی به نظر می‌رسد چرا که دیشب از تاریخ عرضه نسخه دوم بازی رونمایی شد.

MLB The Show 19 و The Last of Us از تاریخ 1 اکتبر تا 4 نوامبر به صورت رایگان برای مشترکین PS Plus در دسترس قرار خواهد گرفت.

