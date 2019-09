فروش پنج میلیونی Borderland 3 ظرف پنج روز

به نظر می‌رسد که «بوردرلندز ۳» (Borderlands) بواسطه استقبال غیرقابل باور طرفدران، سخت مشغول شکستن رکوردهای مختلف است.

طبق اعلام «توکی گیمز» (۲K Game) و استودیوی «گیرباکس» (Gearbox Software)، بازی بوردرلندز ۳ طی ۵ روز اول عرضه خود، به مرز فروش ۵ میلیونی رسیده است. مطابق این گزارش، فروش این بازی ۵۰ درصد بیشتر از نسخه قبلی در مدت مشابه بوده است، که آنرا به سریع‌ترین و پرفروش‌ترین عنوان فروخته شده برای کامپیوترهای شخصی در یک پنجره ۵ روزه در تاریخ شرکت توکی بدل می‌سازد.

علاوه بر آن، این میزان فروش، درآمد کل مجموعه بوردرلندز را به بالای یک میلیارد دلار رسانده است. رقمی که آنرا به دومین فرانچایز شرکت توکی که به این مهم نائل آمده است تبدیل می‌کند.

همچنین از آنجاییکه بیش از ۷۰ درصد از خریداران بازی در این ۵ روز، آنرا بصورت دیجیتالی تهیه کرده‌اند، این بازی رکورد بیشترین نرخ فروش دیجیتالی یک عنوان چند پلتفرمی را در تاریخ توکی بدست آورده است. این را هم اضافه کنید که بوردرلندز ۳ بیشترین میزان پیش‌فروش را همزمان در تاریخ توکی، و فروشگاه اپیک بدست آورده است.

در سایت توییچ هم بوردرلندز ۳ در روز انتشار بیشترین تماشاگر را به خود جلب کرد، و از آن زمان هنوز هم بین ۵ بازی با بیشترین تماشاگر قرار دارد، رقمی در همین مدت از نصف کل میزان تماشای نسخه قبلی طی ۷ سال گذر کرده است.

بازی بوردرلندز ۳ در سیزدهم سپتامبر برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، و کامپیوترهای شخصی عرضه شد.

