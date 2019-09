بازی‌های استودیوی کوانتیک دریم در طول یک دهه‌ی گذشته همواره در انحصار کنسول‌های پلی‌استیشن قرار داشته‌اند. حال این استودیو در نظر دارد عناوین آینده‌ی خود را برروی پلتفرم‌های مختلف عرضه کند. اولین قدم این استودیو، عرضه‌ی بازی‌های Heavy Rain، Beyond: Two Soluls و Detroit: Become Human برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی بوده است. در عین حال […]

منبع متن: gamefa