پس از سال‌ها انتظار بالاخره شب گذشته طی برنامه State of Play تاریخ انتشار نهایی بازی «لست آو آس: پارت دو» (The Last of Us Part II) مشخص شد. این بازی موردانتظار در روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ روانه بازار خواهد شد.

همان‌طور که می‌دانید در قسمت دوم مجموعه نقش «الی» – یکی از کاراکترهای اصلی بازی اول – را برعهده می‌گیریم. به گفته استودیوی «ناتی‌داگ» (Naughty Dog) دنیای بازی نسبت به قبل خشن‌تر و تاریک‌تر شده و مفهوم بازی حول موضوعاتی مثل انتقام و خشونت است. از طرفی دیگر می‌توان مطمئن بود که The Last of Us: Part II آخرین اثری است که استودیوی ناتی‌داگ برای کنسول پلی‌استیشن۴ عرضه می‌کند. این استودیو در گذشته در کنار عرضه بازی Uncharted 4: A Thief’s End تعدادی از بازسازی آثار خود را برای این پلتفرم منتشر کرده بود. با این حال، کم‌کم به پایان عمر کنسول پلی‌استیشن۴ نزدیک شده‌ایم و از همین حالا اخبار زیادی از نسل بعدی کنسول‌ها به گوش می‌رسد.

در واقع یکی از دلایلی که بازی در زمستان امسال منتشر می‌شود، به این خاطر است که به نسل بعدی کنسول‌های نزدیک شده‌ایم. سال مالی سونی در روز ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد و در این بین عرضه یک اثر بزرگ و بلاک‌باستر باعث می‌شود تا درآمد سونی در این دوره‌ی مشخص به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کند؛ حال اگر این اثر، بازی‌ای مثل The Last of Us، محبوب‌ترین انحصاری سونی در سال‌های اخیر، باشد این رشد درآمدی قطعا به نفع سونی تمام خواهد شد. علاوه بر این، در صورت عرضه شدن کنسول پلی‌استیشن ۵ در پاییز سال ۲۰۲۰ به تنهایی رشد بسیار زیادی را برای سونی به همراه دارد.

شب گذشته تاریخ انتشار بازی در قالب یک تریلر رسما مشخص شد که می‌توانید آن در انتهای همین مطلب ببینید. در همین راستا، «نیل دراکمن» (کارگردان و نویسنده بازی) در وبلاگ رسمی پلی‌استیشن توضیحاتی را از بازی ارائه کرد که در ادامه آن‌ را می‌خوانیم:

معرفی نسخه‌های مختلف بازی

«از اینکه در کنار ما صبر کردید بسیار سپاسگزار هستیم. خیلی صبور بودید. با اینکه بسیار مشتاق بودیم تا اطلاعات بیشتری از The Last of Us Part II و تاریخ انتشار آن با شما در میان بگذاریم، اما می‌خواستیم تا زمانی به آخر مراحل تولید بازی برسیم، صبر کنیم و از تاریخ انتشار آن مطمئن شویم. امروز چیزهای جدیدی برای اشتراک‌گذاری با شما داریم… از جمله اینکه بازی بالاخره در روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ در دستان‌تان خواهد بود.

ما کار روی بازی را از پنج سال پیش آغاز کردیم. توضیح فشار عظیمی که در دنباله انتشار بازی اول برای ما ایجاد شد بسیار سخت است. ما می‌دانیم که چقدر این دنیا و کاراکترهای آن را دوست دارید؛ مخصوصا الی و جول. باور کنید ما هم مثل شما طرفدار بازی هستیم. ما هم کاراکترهای بازی را دوست داریم. به همین دلیل ما چند سال را صرف ساخت بازی‌ای کردیم که عدالت را در قبال آن‌ها اجرا کنیم و قصه‌ای را بگوییم که با این سوال اصلی سر و کار دارد: برای اجرای عدالت علیه افرادی که به عزیزان‌تان آسیب رساندند، حاضرید تا کجا پیش بروید؟ قصه‌ی بازی یک داستان به شدت احساسی همراه با مفاهیم پیچیده‌ای است که دقیقا با دنیای بازی همخوانی دارد و برازنده آن است. چیزی که در ابتدا متوجه آن شدیم این بود که ما جاه‌طلبانه‌ترین اثر ناتی‌داگ و طولانی‌ترین بازی خود را در تاریخ ۳۵ ساله شرکت ساخته‌ایم. برای روایت چنین داستانی بازی باید عظیم و بزرگ باشد. بدون اینکه اطلاعات خاصی از داستان بازی لو برود، می‌توانید تریلر جدید اثر را تماشا کنید که تنها به بخش بسیار کوچکی از بازی می‌پردازد.

در کنار تریلر، می‌خواهیم نسخه‌های مختلف بازی را هم معرفی کنیم که شامل Standard Edition (با قیمت ۶۰ دلار)، نسخه‌ی Special Edition (با قیمت ۸۰ دلار)، نسخه‌ی Collector’s Edition، نسخه‌ی Digital Deluxe Edition و نسخه‌ی Ellie Edition می‌شود. با همکاری سونی ما تمام تلاش خود را کردیم تا مطمئن شویم این نسخه‌ها با وجود آیتم‌ها و محتوای مرتبط با دنیای بازی و کاراکترهای آن برای طرفداران واقعا مخصوص و ویژه باشند.

بیاید با Collector’s Edition (با قیمت ۱۷۰ دلار) شروع کنیم که مجسمه ۱۲ اینچی الی، دستبد واقعی الی، قاب استیل‌بوک بازی، آرت‌بوک ۴۸ صفحه‌ای، یک بسته سنجاق شش‌تایی، یک تصویر چاپی حک شده از بازی همراه با نامه تشکر و بسته پنج‌تایی استیکرها را در خود جای داده است. نسخه Collector’s Edition همچنین شامل تمامی محتوای دیجیتالی بازی از جمله تم متحرک، بسته شش‌تایی آواتارها، موسیقی‌های دیجیتالی بازی و یک آرت بوک کوچک دیجیتالی می‌شود.

نسخه The Ellie Edition (با قیمت ۲۳۰ دلار) تمام محتویات نسخه بالا را در خود دارد. این نسخه علاوه بر این همراه با کیف واقعی و قابل‌استفاده الی، پچ گلدوزی شده بازی و وینیل هفت اینچی موسیقی‌های اثر منتشر خواهد شد. نسخه Special Edition هم استیل‌بوک بازی و هم تمام محتوای دیجیتالی نسخه‌های Ellie و Collector را شامل می‌شود.

کسانی که نسخه دیجیتالی بازی‌ها را ترجیح می‌دهند می‌توانند از Digital Deluxe Edition (با قیمت ۷۰ دلار) استفاده کنند که در کنار بازی اصلی، شامل تمام محتوای دیجیتالی نسخه‌های بالا می‌شود. در صورتی که هر کدام از نسخه‌های گفته شده را از فروشگاه پلی‌استیشن پیش‌خرید کنید، بلافاصله آواتار مخصوص خالکوبی الی را دریافت خواهید کرد (در حال حاضر می‌توانید نسخه‌‌ی دیجیتالی بازی را از فروشگاه پلی‌استیشن خریداری کنید). علاوه بر این، در صورت پیش‌خرید کردن هر یک از نسخه‌ها در روز انتشار دو آیتم مخصوص در بازی دریافت خواهید کرد:

ارتقای ظرفیت حمل مهمات و گلوله‌ها: با استفاده از این آپگرید می‌توانید گلوله‌های بیش‌تری برای هفت‌تیر الی داشته باشید.

به محض وارد شدن به بازی Crafting Training Manual را دریافت خواهید کرد که به وسیله آن می‌توانید به آیتم‌های ساختنی جدید و آپگریدها دسترسی داشته باشید.

صبر کنید، هنوز کارمان تمام نشده است. امروز روزنامه‌نگاران سراسر جهان می‌توانند دو مرحله از بازی را طی رویداد مخصوص رسانه‌ها تجربه کنند که تقریبا سه ساعت از بازی را در بر می‌گیرد. خوشبختانه برای دیدن و شنیدن گزارش‌ها زمان زیادی را منتظر نخواهید ماند. گزارش‌ها و ویدیوهای بازی در روز ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) منتشر خواهند شد؛ روزی که طرفداران بازی آن را با نام «روز شیوع» (Outbreak Day) می‌شناسند.

حالا تنها چند ماه تا تجربه The Last of Us Part II فاصله دارید. عشق شما نسبت به بازی‌های‌مان الهام‌بخش است و باعث می‌شود در فراهم آوردن تجربه‌ای که شایسته طرفدارهای‌مان است، انگیزه بگیریم. به بازی‌ای که ساخته‌ایم به شدت افتخار می‌کنیم و برای به اشتراک گذاری آن با همگی نمی‌توانیم بیش‌تر از این صبر کنیم.

تا آن موقع، طاقت بیارید و زنده بمانید!»

بازی در دو دیسک منتشر خواهد شد

شب گذشته چند دقیقه بعد از به پایان رسیدن نمایش بازی، نسخه‌های پیش‌خریدهای روی فروشگاه‌های مختلفی مثل آمازون و بست‌بای موجود شدند. در کمال تعجب، تنها بعد از گذشت چند ساعت موجودی گران‌ترین نسخه (Ellie Edition) در فروشگاه بست‌بای به پایان رسید و تقاضا آنقدر زیاد بود که در این بین افراد زیادی نتوانستند بازی را پیش خرید کنند. با این حال نکته جالب ماجرا اینجاست که طبق توضیحات محصول در فروشگاه بست‌بای، بازی در قالب دو دیسک منتشر خواهد شد. پیش از این، در این نسل تنها Red Dead Redemption 2 بود که با دو دیسک منتشر شده بود. در حال حاضر سونی به این خبر واکنشی نشان نداده و هنوز هیچ چیزی به صورت رسمی تایید نکرده است.

با این حال، اگر این خبر درست باشید، قطعا حجم بازی بالاتر ۵۰ گیگ خواهد بود، چرا که حداکثر حجم دیسک‌های بلوری پلی‌استیشن۴ در همین حدود است. از همین الان می‌توان صدای فن در حال پرواز پلی‌استیشن۴ را شنید!

یادداشتی و تحلیلی بر تریلر بازی

در آخر به تریلر و تحلیل آن می‌رسیم. اول با گیم‌پلی و گرافیک بازی شروع می‌کنیم. با توجه به تریلر، از لحاظ روند قطعا با بازی بزرگتری روبه‌رو هستیم و در این بین انیمیشن‌ها در هر زمینه‌ای با یک جهش فوق‌العاده همراه بوده‌اند. از درگیری‌ها بگیرید تا ریلود کردن اسلحه‌ها و… همگی در بالاترین سطح خود هستند. محیط‌ها هم با توجه به گسترده شدن آن‌ها، دسته کمی از شاهکار ندارند. با این حال باید اعتراف کرد که حداقل از لحاظ گرافیکی محیطی بازی مورد خاص و عجیب و غریبی نیست که بگوییم که از یک سیاره دیگه آمده است. ولی در کل با توجه چیزی که دیدیم، بازی قرار است تصویر واضحی از جهش گرافیکی نسل بعد نشان دهد. در این بین نورپردازی بازی هم با شکل قابل‌توجه‌ای عالی کار شده و از تنوع کم‌نظیری برخوردار است. در بخش‌هایی از تریلر محیط‌های قرمزرنگی و تاریکی را دیدیم که کلا بازی را به یک اتمسفر دیگری می‌برد. همان‌طور که ناتی‌داگ قبلا اعلام کرده بود، بازی هنوز ساختار خطی خود را حفظ کرده ولی محیط‌ها نسبت به قبل گسترده‌‎تر شده‌اند. بنابراین همان‌طور که در آنچارتد ۴ قسمت‌هایی از بازی به ماشین‌سواری با جیپ در محیط‌ها مربوط می‌شد، در اینجا هم با توجه به تریلر پیش‌بینی می‌کنیم که بخشی از گیم‌پلی به قایق‌سواری و اسب‌سواری اختصاص داده شده.

اما می‌رسیم به داستان که بدون شک مهم‌ترین قسمت بازی است و نسبت به بقیه در اولویت بالاتری قرار گرفته است. بگذارید یک‌بار تریلر را از اول مرور کنیم و آن چیزی که در مرتبه اول در ذهن همگی‌مان شکل گرفت را توضیح دهیم. تریلر با نمای دوری از شهر کوچکی آغاز می‌شود و بعد به داخل آن می‌رویم. سپس الی به همراه «دینا» و دوستانشان به یک گشت‌زنی می‌روند و در ادامه ناگهان دینا غیبش می‌زند. الی با دنبال کردن ردپاها به یک خانه می‌رسد، به آرامی وارد می‌شود، رد خون‌ها را می‌گیرد و به زیرزمین می‌رود. در اینجا ناگهان الی موردحمله قرار می‌گیرد و شرایط طوری پیش می‌رود که فکر می‌کنیم دینا دقیقا جلوی چشمان الی کشته می‌شود. با توجه به مفهوم انتقام و خشونت بازی، الی تصمیم می‌گیرد تا یک تنه به دل دشمن بزند و انتقام معشوقه خود را بگیرد. «تامی» هم با اینکه سعی دارد با گفتن خطرات این کار و قدرت گروه مقابل الی را منصرف کند، ولی موفق نمی‌شود و خشم تمام وجود الی را در بر گرفته است. در ادامه الی را می‌بینیم که با دشمنان درگیر می‌شود و در نهایت تریلر به جایی ختم می‌شود که جول به آرامی دست خود را روی دهن الی می‌گذارد و بعد می‌گوید: «فکر کردی می‌ذارم خودت تنهایی این کارو انجام بدی؟» از اینجا دوباره الی و جول هم‌گروه می‌شوند و در قالب یک گروه به سراغ دشمنان می‌روند.

شک ندارم همگی بعد از چندبار دیدن تریلر به این نتیجه رسیدم چرا که اتفاقات جوری کنار هم قرار گرفته‌اند که چنین سناریویی به شدت منطقی است. اما بهتر است در اینجا صحبت‌های نیل دراکمن را به یاد بیارید که بالاتر آن را قرار دادیم. دراکمن ادعا می‌کند این تریلر اطلاعات خاصی را از داستان لو نمی‌دهد. با این حساب، چیزی که در پاراگراف بالا نوشتم حداقل نیمی از داستان بازی را شامل می‌شود. اما نکته بسیار مهم‌تر به ادیت و تدوین تریلر مربوط می‌شود. تریلر پشت سر هم کات می‌خورد و ما دائما با صفحات سیاهی روبه‌رو می‌شویم که ما را به نقاط مختلفی می‌برند. با این حال، ترتیب آن‌ها جوری است که فکر می‌کنیم این اتفاقات دقیقا پشت سر هم اتفاق افتاده‌اند. تقریبا مطمئنم که در بازی نهایی با سناریوی کاملا متفاوتی سر و کار داریم. به نظر من اتفاقات تریلر آنقدر پخش و پلا و شلخته است که نمی‌توانیم بگوییم که فلان صحنه مربوط به اول یا آخر داستان است. در یکی از مهم‌ترین صحنه‌های تریلر، الی در حالیکه روی زمین افتاده می‌گوید: «خواهش می‌کنم، نه.» و بعد صفحه سیاه می‌شود، صدای شلیک می‌آید و الی فریاد می‌زند. اما به احتمال خیلی زیاد ممکن است اصلا این خانه‌ای که الی به آن وارد شد و در آخر گیر افتاد، ربطی به گم شدن دینا نداشته باشد. اصلا مربوط به بخش دیگری از بازی باشد. علاوه بر این، در هنگام شلیک اسلحه ما چیزی نمی‌بینیم. دقیقا نمی‌دانیم که آیا این صدای شلیک دقیقا به همان قسمتی که در خانه هستیم مربوط می‌شود یا کلا به بخش دیگری از داستان تعلق دارد. با این همه، فکر نکنید داستان آنقدر ساده است که تنها به انتقام دینا محدود می‌شود.

در اینجا جا دارد به تریلر داستانی بازی اول اشاره کنم که آن هم دقیقا از چنین ساختاری در تدوین خود استفاده کرده بود. در انتهای آن تریلر، صحنه‌ها جوری پشت سر هم قرار گرفته‌اند که فکر می‌کردیم جول روی زمین افتاده و در حال مرگ است یا اینکه آلوده شده و الی می‌خواهد به او شلیک کند. در آن زمان، با توجه به اینکه با با یک اثر کاملا جدیدی از سوی ناتی داگ طرف بودیم و مطلقا هیچ چیزی از بازی نمی‌دانستیم، خیلی‌ها گمان می‌کردند در نهایت چنین اتفاقی در بازی می‌افتد. حال اگر بازی را تجربه کرده باشید حتما می‌دانید که این دو صحنه اساسا هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.



فقط همین را می‌توانم بگویم که بازی نهایی قرار است حسابی بزرگ‌تر و داستان آن پیچیده‌تر باشد. همان‌طور که نیل دراکمن قبلا گفته بود، داستان بازی در دو دوره‌ی زمانی متفاوت روایت می‌شود. با این حال دقیقا نمی‌دانیم که آیا به گذشته می‌رویم و داستان مادر الی را می‌بینیم یا اینکه به آینده می‌رویم و به طریقی ادامه ماجرای الی و احتمالا دختر او را مشاهده می‌کنیم. علاوه بر این، «هالی گراس» (یکی از نویسندگان بازی) در یکی از پنل‌های بازی اعلام کرده بود که یکی از کاراکترها حامله می‌شود. خیلی‌ها با توجه به پوستری که در آنچارتد ۴ دیدیم احتمال دادند الی در این نسخه مورد تجاوز قرار می‌گیرد و در نهایت بچه‌دار می‌شود. شخصا نمی‌خواهم در این مطلب بگویم چیزی درباره داستان بگویم ولی همین را بدانید که داستان بازی در قسمت اول در نقطه‌ای تمام شد که به راحتی می‌توان آن را به بی‌نهایت راه ادامه داد. در واقع آنقدر دست نویسندگان در این قسمت باز بوده که می‌توانستند داستان را به هر سمتی که می‌خواستند پیش ببرند.

با این حال فکر می‌کنم خیلی‌ها بعد از دیدن جول در تریلر دیشب خیال‌شان از بابت این کاراکتر راحت شد و مطمئن شدند که او زنده است. در اینجا جا دارد دوباره به موضوعی که در ابتدا گفتم بازگردیم. آیا به این فکر کرده‌اید که صحنه‌ای در آخر تریلر دیدیم شاید مربوط به همان ساعات اولیه بازی باشد؟ آیا احتمال نمی‌دهید امکان دارد هم جول و هم دینا در طول بازی کشته شود و خشم الی و به‌طور مشخص بازی‌کننده‌ها به بالاترین سطح خود برسد؟ همان‌طور که نیل دراکمن گفته بود، جان هیچکس در دنیای لست او آس در امان نیست. این هیچ‌کس هم می‌تواند دینا، جول و حتی الی را هم در بر بگیرد.

در آخر می‌خواهم به دو نکته اشاره کنم. در بخشی از تریلر دوربین پشت سر دینا قرار می‌گیرد، جوری که انگار قرار است همان لحظه نشانه بگیریم و شلیک کنیم. بر همین اساس احتمال دارد یکی دیگر از کاراکترهای قابل‌بازی دینا باشد. با این حال، ممکن است این صحنه تنها قسمتی از ست‌پیس‌های بازی باشد و این زاویه دوربین هم به خاطر شرایطی است که دینا مجبور شده از الی در مقابل کلیکرها دفاع کند. به جز الی، در حال حاضر تقریبا مطمئنیم که یکی دیگر از شخصیت‌های قابل‌بازی همان کاراکتر جدیدی است که در تریلر نمایشگاه پاریس برای اولین بار به هواداران معرفی شد.

علاوه بر این، اگر دقت کرده باشید در بخشی از تریلر می‌توانیم کت جول را بر تن الی ببینیم:



توجه به این نکته خیلی مهم است و احتمال دارد دوباره جان جول را به خطر بیندازیم! به عنوان طرفدار بازی، احساس خوبی نسبت به امنیت جول در بازی ندارم. این وسط جول بیشتر از هر کسی دیگری جانش در خطر است. با توجه به محبوبیت کم‌سابقه جول در بین بازی‌‌کنندگان و تم خشونت‌بار بازی، وارد کردن کوچکترین صدمه‌ای به جول می‌تواند تنور خشونت هر بازی‌کننده‌ای را به آخرین درجه برساند. امیدواریم در نهایت جول جان سالم از این قسمت به در ببرد.

در انتها جا دارد به صحنه‌ای اشاره کنم که تامی به سراغ الی می‌رود و با نگاه دل‌سوزانه‌ای می‌خواهد او را از خطرات مسیر پیش‌‌رو مطلع و نصحیت‌هایش را به او منتقل کند. از لحاظ منطقی، اگر بنا به نصحیت کردن الی باشد، چه کسی بهتر از جول می‌تواند این کار را انجام دهد؟ از طرفی در تریلرهای قبلی – مخصوصا تریلر گیم‌پلی – دیدیم که الی به تنهایی در حال مبارزه کردن با دشمنان است و مجبور است به تنهایی با آن‌ها سر و کله بزند. از سمتی دیگر دیالوگ آخر تریلر و جول را داریم که به الی می‌گوید تنهایش نمی‌گذارد!



فکر کردن به چنین موضوعاتی و بررسی سناریوهای مختلف و پیامدهای آن‌ها باعث می‌شود اشتیاق‌مان برای تجربه بازی چند برابر بیشتر از قبل شود و نتوانیم همین چند ماه هم دوام بیاوریم. با این همه خوشبختانه The Last of Us Part II تنها انحصاری پلی‌استیشن نیست و طرفداران می‌توانند در آبان امسال اثر جدید هیدئو کوجیما یعنی «دث استرندینگ» را تجربه کنند. با نگاه کردن به بازی‌هایی که در سال ۲۰۲۰ منتشر می‌شوند می‌توان حدس زد در انتهای سال رقابت بسیار سختی را شاهد خواهیم بود. «Cyberpunk 2077» تنها مدتی بعد از این بازی روانه بازار می‌شود. از سمتی دیگر بازسازی «فاینال فانتزی ۷» را داریم که تنها با فاصله چند هفته از عرضه بازی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. این وسط هم شرکت‌های زیادی بازی‌های خود را برای انتشار در سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در خبری دیگر از بازی باید اعلام کنیم که قسمت اول مجموعه قرار است ماه آینده به صورت رایگان در اختیار مشترکین سرویس پلی‌استیشن پلاس قرار بگیرد. قسمت اول بازی برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۳ برای کنسول پلی‌استیشن۳ روانه بازار شد و توانست به یکی از موفق‌ترین انحصاری‌های تاریخ پلی‌استیشن تبدیل شود. مدتی پس از آن نسخه بازسازی شده بازی هم برای کنسول پلی‌استیشن۴ منتشر شد که تمامی محتویات بازی اصلی را همراه با بسته‌الحاقی Left Behind شامل می‌شد.

در ادامه می‌توانید تریلر اعلام تاریخ انتشار بازی را ببینید.

