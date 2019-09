بدون شک، الماس درخشان جدیدترین قسمت State of Play عنوانی نبود جز، بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us: Part 2. استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) با انتشار تریلر جدیدی از این بازی توانست، طرفداران را به شدت هیجان‌زده کند و رونمایی از تاریخ انتشار آن در انتهای این تریلر، آن‌ها را کاملا […]

منبع متن: gamefa