در برنامه‌ی دیشب State of Play پلی‌استیشن، شاهد رونمایی از بازی L.A Noire: The VR Case Files برای هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن بودیم. راک‌استار گیمز با نمایش تریلری از عرضه‌ی این بازی روی هدست پلی‌استیشن وی‌آر خبر داد.

بازی L.A. Noire: The VR Case Files یکی دوسال پیش برای هدست‌های واقعیت مجازی کامپیوتر عرضه شده بود و تصور نمی‌کردیم آن را روی هدست پلی‌استیشن ببینیم. این بازی، هفت پرونده‌ی مختلف از بازی اصلی را در کنار هم قرار داده و آن‌ها را طوری تنظیم می‌کند تا تجربه‌ای بسیار خوب در هدست‌های واقعیت مجازی به بازی‌کننده ارایه دهد.

راک‌استار گیمز می‌گوید که هفت پرونده‌‌ای که سراغ‌شان رفته‌اند، با توجه به مناسب بودن‌شان برای هدست‌های واقعیت مجازی انتخاب شده‌اند. اگر بازی اصلی یادتان باشد، می‌توانید نگاهی به اسم این پرونده‌ها بیاندازید و پیش از خرید نسخه‌ی واقعیت مجازی، بدانید با کدامیک طرف هستید:

Upon Reflection

Armed and Dangerous

Buyer Beware

The Consul’s Car

The Silk Stocking Murder

Reefer Madness

A Different Kind of War

تجربه‌ی خاص و جالب هدست‌های واقعیت مجازی سازندگان بازی L.A Noire: The VR Case Files را برانگیخته است تا چند مینی‌گیم مختلف هم در بازی قرار دهند. می‌توان در بازی سه مینی‌گیم مختلف «بوکس»، «مسابقه با خودرو» و «تیراندازی» را تجربه کرد.

در مقایسه با نسخه‌ی اصلی این بازی، راک‌استار هم‌چنین می‌گوید که The VR Case Files را برای پلی‌استیشن وی‌آر حتی بهتر کرده‌اند؛ طوری که قابلیت نشستن و بلند شدن و سیستم حرکتی بهتری برای بازی طراحی شده است. هم‌چنین تفنگ‌ها دوباره تنظیم شده‌اند و گرافیک بازی هم کاملا بهینه شده برای پلی‌استیشن است.

کسانی که بازی اصلی L.A Noire را برای پلی‌استیشن ۴ داشته باشند، می‌توانند از منوی داخل بازی گزینه‌ی خرید The VR Case Files را انتخاب کنند تا خرید آن‌ها شامل ۲۵ درصد تخفیف شود.

می‌توانید در ادامه تریلر L.A. Noire برای هدست پلی‌استیشن وی‌آر را ببینید.

