پس از عرضه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوییچ جدیدترین شماره از مجموعه بازی‌های تمدن، نوبت به عرضه‌ی این بازی روی کنسول‌های خانگی رسیده است. شرکت بازی‌سازی ۲K Games خبر از عرضه‌ی Civilization VI روی دو پلتفرم ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ داده است.

عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی Civilization VI برای روز ۲۲ نوامبر در نظر گرفته شده است.

بازی به تنهایی با قیمت کامل به فروش می‌رسد و خبری از دو بسته‌ی الحاقی آن در نسخه‌ی معمولی نیست. دو بسته‌ی الحاقی برای Civilization VI عرضه شده است که آن‌ها هم به صورت جداگانه برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قابل خرید هستند. این دو بسته‌ی الحاقی یعنی Rise and Fall و Gathering Storm در قالب یک باندل و به همراه ۱۸ رهبر اضافه به فروش می‌رسند.

با این حال، شرکت بازی‌سازی ۲K Games گفته است که پنج تمدن لهستان، وایکینگ‌ها، استرالیا، مقدونیه و پارس به صورت رایگان در نسخه‌ی معمولی Civilization VI قرار داده شده است.

این بازی در سال ۲۰۱۶ روی کامپیوتر عرضه شده بود و سازندگان بازی از همان سال، مرتب مشغول آپدیت کردن بازی هستند؛ طوری که حتی همین یکی دو هفته‌ی پیش شاهد عرضه‌ی یک حالت بتل رویال برای بازی بودیم.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای عرضه‌ی Civilization VI روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شده است را ببینید. تصاویر قرار داده شده هم مربوط به نسخه‌ی کنسولی هستند.

