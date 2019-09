از تصویر روی جلد بازی The Last of Us Part 2 به صورت رسمی رونمایی شد

اگر تنها یک چیز در ارتباط با The Last of Us Part 2 کاملا واضخ باشد، خشم و ناراحتی کارکتر الی در جریان داستان آن است و حال قرار است تا چهره‌ی خشمگین او بر روی باکس‌آرت بازی قرار گیرد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، کمپانی سونی از تصویر روی جلد بازی انحصاری The Last of Us Part 2 رونمایی کرد.

در این کاور برخی نکات کلیدی به چشم می‌خورد؛ الی مهم‌ترین شخصیت بازی می‌باشد، برای یک مبارزه‌ی تمام عیار آماده است و داستان او قرار است به شدت تاریک باشد. دیدگاه شما در رابطه با این کاور چیست؟ در بخش نظرات با در میان بگذارید. The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فبریه(پنجشنبه 2 اسفند) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame