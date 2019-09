از Medal of Honor بعدی رونمایی شد

مدتی می‌شود که درباره توسعه یک پروژه AAA واقعیت مجازی در استودیو Respawn Entertainment می‌دانیم، عنوانی که برای دستگاه Oculus در دست ساخت قرار دارد. خب، به گزارش پردیس‌گیم، امروز اولین تریلر از این عنوان منتشر شد و احتمالاََ این بازی چیزی نیست که همه انتظارش را داشتیم. این عنوان واقعیت مجازی Medal of Honor: Above and Beyond نام دارد و در تاریخی نامشخص در سال 2020 عرضه خواهد شد.

این بازی با یک تریلر گیمپلی که استفاده موسیقی در مبارزات را نشان می‎‌دهد در مراسم OC6 رونمایی شد. همچنین صحبت‌هایی از سازندگان نیز در تریلر وجود دارد.

تریلر گیمپلی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

چندین سال می‌شود که EA سری Medal of Honor را رها کرده بود و حالا شاهد روی آوردن آن‌ها به دستگاه واقعیت مجازی هستیم که البته محدودیت‌هایی نیز دارد.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: pardisgame