محدودیت انتشار نظرات اولیه‌ی منتقدان و رسانه‌ها درباره‌ی The Last of Us Part 2 برداشته شد و جزئیات شگفت‌آوری در این باره منتشر شده است. بر خلاف نسخه‌ی اول، The Last of Us Part 2 بخش مالتی‌پلیر یا چندنفره ندارد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از USgamer، طراح ارشد بازی "امیلیا شاتز" در این باره گفته است:"ما در حال تمرکز بر روی تجربه‌ای تک‌نفره می‌باشیم، پس فقط مشغول ساخت عنوانی ‌تک‌نفره هستیم." پس از این مصاحبه، USgamer موضوع را از کمپانی سونی جویا شده است و آن‌ها نیز در جواب گفته‌اند:"درست است، The Last of Us یک بازی سینگل‌پلیر می‌باشد."

سپس، کارگردان بازی آقای "نیل دراکمن" در گفت‌وگویی با وبسایت Telegraph گفت:"این بسیار جاه‌طلبانه است که در واقع ما تصمیم گرفتیم The Last of Us Part 2 را تنها به صورت تک‌نفره بسازیم. هیچ‌گونه بخش‌چندنفره‌ای در The Last of Us Part 2 وجود نخواهد داشت. ما می‌خواستیم تا تمامی منابع را برای خلق بزرگترین بازی‌‌ای که تاکنون ساخته‌ایم، صرف کنیم."

تمامی این موارد بر خلاف چیزی هستند که در E3 2018 اعلام شده بود. در این رویداد، یکی از دستیاران دراکمن به نام "آنتونی نیومن" گفت:"بخش چندنفره بازخواهد گشت. ما قرار نیست تا درباره‌ی جزئیات صحبت کنیم، اما می‌توانیم تایید کنیم که The Last of Us Part 2 بخش چندنفره خواهد داشت."

شاید برای بسیاری از هواداران ناراحت‌کننده باشد که بخش چندنفره‌ای شبیه به نسخه‌ی اصلی را تجربه نخواهند کرد. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فبریه(پنجشنبه 2 اسفند) بر روی PS4 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame