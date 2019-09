سرانجام محدودیت بازخوردهای رویداد مرتبط با بازی The Last of Us Part 2 برداشته شد و اطلاعات جدیدی از این بازی در روز شیوع منتشر گردید. نیل دراکمن (Neil Druckmann)، کارگردان این بازی، در خلال اطلاعات منتشر شده، توضیحاتی را درباره‌ی نقش جوئل (Joel) و دینا (Dina) در این عنوان ارائه کرد که در ادامه […]

منبع متن: gamefa