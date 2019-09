The Last of Us Part 2 در تمامی تریلرهایش باشکوه به نظر می‌رسد، اما این بار قرار است تا گیم‌پلی آن را در محیط‌ها و شرایط گوناگون تماشا کنیم. با توجه به این تریلر گیم‌پلی، باید گفت که ناتی‌داگ باز هم جادوی خودش را به کار برده و استاندارد جدیدی برای صنعت گیم از نظر کیفیت بصری، گرافیک، جزئیات محیط‌ها و انیمشن حرکات و مبارزات خلق کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم، این ویدئوی 6 دقیقه‌ای توسط کانال یوتیوب Playstation Access به اشتراک گذاشته شده است و کارکتر محبوب الی را در دنیای بی‌رحم نشان می‌دهد. همانند نسخه‌ی اصلی بر روی PS3، بازی The Last of Us Part 2 نیز قرار است تا قدرت گرافیکی PS4 را باز هم در اواخر نسل کنسول‌های بازی، به رخ رقبا بکشد.

منبع متن: pardisgame