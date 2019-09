در پی اطلاعاتی که پیش از این از بازی The Last of Us 2 منتشر شده بود، امروز نیز شاهد اطلاعات جدید دیگری از این بازی که به احتمال زیاد به یک شاهکار تبدیل خواهد شد، منتشر شده است. همان‌طور که می‌دانید، به تازگی تریلری از بازی The Last of Us 2 منتشر شد که […]

منبع متن: gamefa