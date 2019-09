Rise of the Ghosts نام اولین بسته الحاقی بازی Rage 2 است که توسط استودیوی آوالانچ توسعه یافته و از هم اکنون در دسترس بازی‌بازان قرار دارد. برا جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید. بسته‌ الحاقی Rise of the Ghosts بازی Rage 2 اولین بسته الحاقی این بازی است که ابتدا قرار بود در ماه […]

منبع متن: gamefa