با وجود اینکه The Last of Us Part II بخش چند نفره نخواهد داشت اما ناتی داگ می‌گوید که بازیکنان سرانجام بلندپروازی‌های آنها در تجربه آنلاین را نیز مشاهده خواهند کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، هفته گذشته انتظار طرفداران بی‌شماره The Last of Us Part II برای اطلاعات جدید این بازی بالاخره به سرانجام رسید و با نمایش تریلر جدیدی از این بازی با محوریت بازگشت شخصیت جوئل، عرضه این بازی در فوریه 2020 نیز تایید شد. اما یکی از اخبار جنجالی و پربحث این بازی، تایید عدم وجود بخش چندنفره بود. کنجکاوی طرفداران در این رابطه تا آنجا پیش رفت که ناتی داگ را مجبور کند توضیحات بیشتری را در این رابطه ارائه دهد.

ناتی داگ امروز در توییتر رسمی خود بیانیه‌ای را در ارتباط با بخش چندنفره The Last of Us Part II منتشر کرد تا در مورد در مورد عدم بازگشت بخش چندنفره قسمت اول (حالت چندنفره Factions) به Part II شفاف‌سازی کند.

ناتی داگ در این بیانیه بار دیگر به طور خاص از The Last of Us Part II بعنوان بلندپروازانه‌ترین پروژه تاریخ استودیو یاد کرد. با توجه به وسعت محتوای تک‌نفرهِ این دنباله مورد انتظار، ناتی داگ توضیح داد که "با شروع تلاش برای بهبود و به تکامل رساندن حالت چندنفره Factions (جهت بازگردادن آن به Part II)، دیدگاه تیم به فراتر از یک حات بازی اضافی که بتواند به بخش تک‌نفره داستانی عظیم ما اضافه شود، رشد کرد و منجر به تصمیم سخت حذف هر گونه محتوای آنلاین از Part II شد."





با این حال، ناتی داگ در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که با وجود حذف بخش چندنفره از The Last of Us Part II، اما بازیکنان بالاخره محصول بلندپروازی‌های تیم در تجربه آنلاین را تجربه خواهند کرد و در زمان مناسب جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر خواهد کرد.

با توجه به این بیانیه به نظر می‌رسد که ناتی داگ گزینه بازگرداندن حالت چندنفره Factions به The Last of Us Part II را در نظر دارد، شاید در قالب یک تجربه مستقل و کاملا چندنفره.

این تیم در ادامه بیانیه خود به طرفداران بخش چندنفره در The Last of Us Part II امیدواری داد: "ما هم درست مانند جامعه طرفداران خود، از دوست داران پر و پا قرص حالت چندنفره Factions هستیم."

The Last of Us Part II در تاریخ 21 فوریه 2020 (جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸) به صورت انحصاری برای PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame