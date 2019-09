در تریلر گیم‌پلی جدید بازی The Last of Us: Part II که در آن از تاریخ انتشار بازی هم رونمایی شد، برای اولین‌بار نگاهی به شخصیت اصلی نسخه اول آن یعنی جول انداختیم. با توجه به اینکه جول در نمایش‌ قبلی بازی غایب بود و در دو ساعت ابتدایی هم که منتقدان تجربه کردند حضور نداشته، برخی کنجکاو شدند که آیا این به معنای کاهش اهمیت نقش او در داستان است یا خیر.

به گزارش پردیس گیم، بنابراین IGN با نیل دراکمن که معاون استودیوی ناتی داگ و کارگردان The Last of Us: Part II است صحبت کرد و جویای آن شد که آیا نقش کوچک‌تر جول تا به الان همچنان به معنای اهمیت داشتن او برای الی است یا خیر:

"رابطه آن‌ها به‌صورت تحمیلی و از روی اجبار به‌وجود آمد و سفت و پابرجا باقی ماند. بخشی از آن به این دلیل است که نوجوانان، نوجوان باقی خواهند ماند و بخش دیگر آن بخاطر خاطرات‌شان است که به علت همین خاطرات بود که آن‌ها را تاکنون زیاد با هم ندیدید. قسمت زیادی از The Last of Us درباره این دو و رابطه بین آن‌ها و چگونگی با هم بودن آن‌هاست. من می‌گویم که جول نقش مهمی از این بازی را خواهد داشت."

با این وجود که رابطه پدر-دختری جول و الی جنبه اصلی The Last of Us است، اما نمایش‌های تبلیغاتی Part II تاکنون رابطه عاشقانه الی با دینا را نشان داده‌اند. طبق پیش‌نمایش E3 و دو مرحله‌ای که منتقد IGN تجربه کرد، او به بخش مهمی از زندگی جدید الی تبدیل شده است. دراکمن درباره رابطه آن‌ها گفت:

"دینا قبل از اینکه الی در پایان بازی اول وارد جکسون شود، در آنجا زندگی می‌کرد. ما داستان را سال‌ها بعد از ورود الی به جکسون روایت می‌کنیم و دینا به بهترین دوست او تبدیل شده و آن‌ها بخشی از گروه گشت‌زنی هستند که به بیرون می‌روند. آن‌ها با هم وقت می‌گذرانند، جکسون دارای برق است و با هم فیلم تماشا می‌کنند. آن‌ها یک زندگی نوجوانانه دارند.

و به غیر از آن، این دو خیلی با هم شیطنت‌هایی می‌کنند و نمایشی که در E3 2018 دیدید مربوط به اولین بوسه آن‌ها بود. در دموی جدید، الی از موضع دینا مطمئن نیست." دراکمن در ادامه توضیح داد که در طول این نمایش جدید، به حدی روی رابطه الی و دینا تاکید می‌شد تا پیچدگی‌های رابطه آن‌ها نشان داده شود."





با این حال، این نمایش جدید باعث شده بسیاری فکر کنند که رابطه عاشقانه آن‌ها خیلی زود به پایان می‌رسد. دراکمن درباره سرنوشت دینا و بلایی که در طول تریلر جدید بر سر او آمد سکوت کرد و چیز خاصی نگفت اما توضیح داد که چگونه این لحظه، الی را وارد ماجرای جدیدی می‌کند:

"این اتفاق برای الی می‌افتد و همه چیز را مختل می‌کند و به حدی به عمق آن می‌رود که با خود می‌گوید "تک‌تک آن‌ها را می‌کشد." این را هم می‌گویم که دینا بخش بزرگی از بازی ما را تشکیل می‌دهد."

بازی The Last of Us: Part II در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame