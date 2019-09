The Last of Us: Part II به گفته خود ناتی داگ، بزرگ‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین بازی تاریخ آن‌هاست. این عنوان به حدی بزرگ بوده که در قالب دو دیسک بلوری عرضه می‌شود. با توجه به اعلامیه ناتی داگ، تمام چیزهایی که تاکنون از بازی دیده‌ایم فقط "بخش کوچکی" از تجربه کلی هستند. معمولا مردم از این حرف‌ها این‌طور برداشت می‌کنند که بازی رویکرد جهان‌باز خواهد داشت و محیط‌های بزرگ و سندباکس برای بازیکنان فراهم می‌کند - اما این چنین نخواهد بود.

در حالی که The Last of Us Part II گاهی اوقات محیط بازی خواهد داشت و به بازیکنان مناطق بازتر برای مبارزات و اعمال تاکتیک‌های خودشان ارائه می‌دهد، اما همچنان قرار است یک تجربه خطی و دستی به سبک ناتی داگ باشد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، نیل دراکمن به عنوان کارگردان بازی، در مصاحبه‌ای با IGN درباره ساختار و اینکه چگونه Part II بزرگ‌ترین بازی آن‌ها خواهد بود توضیحاتی ارائه داد.

دراکمن حرف‌های خود را اینگونه آغاز کرد که مدت زمان بخش داستانی به ریتم بازی آسیبی نمی‌رساند و بازیکنان می‌توانند انتظار یک سفر عاطفی به مانند ریتم و روایت نسخه اول را داشته باشند:

"بازی دارای محیط‌های پر شده و انباشته نیست و ریتم نسخه اول را دارد. شما وارد ماجرایی دیوانه‌وار، عاطفی و آزار دهنده‌ای خواهید شد که اوج لحظات تنش‌زا و همچنین لحظات آرام‌تر، محرک و اندیشمندانه را دارد."

بنابراین داستان محیط‌ها و بخش‌های بازتر و آزادتر چیست؟ طبق گفته دراکمن، گاه به گاه در بخش‌هایی از داستان که چندان خطرناک و تنش‌زا نیستند، بازی بازتر می‌شود و به بازیکن اجازه کاوش و پیشروی به سبک خودشان را می‌دهد. با این حال، وقتی شرایط شروع به داغ شدن کنند، بازی کنترل را در دست می‌گیرد و سناریوهای دست‌ساز و اسکریپت شده‌ای را ارائه می‌دهد که از ساخته‌های ناتی داگ انتظار داریم (هماهنگ شده و فیلمنامه‌نویسی شده):

"بازی بسته به بخشی از داستان که در آن حضور دارید، به‌طور قابل ملاحظه‌ای بازتر خواهد شد و ما به شما بگوییم "این هم یک‌سری موارد اختیاری هستند که می‌توانید به کاوش در آن‌ها بپردازید، مقداری داستان‌های فرعی تجربه کنید یا می‌توانید مستقیما به ادامه مسیر اصلی بپردازید." در این نوع لحظات، خطر زیادی شما را تهدید نمی‌کند اما وقتی تنش‌ها و مشکلات آغاز شوند، احتمالا شرایط را بسته‌تر خواهیم کرد و ممکن است بخش‌های اسکپریت شده و نوشته شده از ناتی داگ را تجربه کنید و ما می‌دانیم که طبق نیاز داستان، می‌توانیم به هردو جهت برویم."





با توجه به حرف‌های دراکمن، رویکرد جهان‌باز برای چیزی مثل The Last of Us درست کار نمی‌کند چون در این صورت ممکن است بخش زیادی از تنش‌ها و هیجانات بازی از دست برود:

"برخلاف یک بازی جهان‌باز که معمولا تمام لحظات به‌صورت باز و آزاد است، این نوع بازی برای ما و The Last of Us کارساز نخواهد بود چون تنش و هیجان از بین می‌رود. اگر باید شخصی را نجات دهم و بازی به من بگوید "خب برو و حالا نجات‌شان بده... یا این 10 کار دیگر را اختیاری انجام بده،" هیجان و فشار کار از بین می‌رود."

بازی The Last of Us: Part II در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 به‌صورت انحصاری منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame