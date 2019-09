مت پیسکاتلا از گروه NPD در کنار انتشار جدول پرفروش‌ترین بازی‌ها و انحصاری‌های PS4، لیستی از پرفروش‌ترین عناوین کنسول Xbox One هم منتشر کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، آخرین بازی ساخته شده توسط استودیوی 343 Industries که Halo 5 Guardians بود، پرفروش‌ترین انحصاری Xbox One است. این چندان تعجب برانگیز نیست چراکه سری Halo همیشه در کنسول Xbox جز موفق‌ترین‌ و برترین‌ها بوده است. در واقع حتی جایگاه دوم هم به کالکشن Halo: Master Chief اختصاص دارد.

سایر بخش‌های لیست شامل 4 بازی از Forza و عناوینی مثل Gears of War 4، Sea of Thieves و State of Decay 2 می‌شود. مت پیسکاتلا همچنین گفت این جدول شامل فروش این بازی‌ها روی پلتفرم PC هم شده چون دقیقا همین محصولات از طریق برنامه Play Anywhere روی این پلتفرم هم در دسترس قرار گرفته‌اند.

نکته جالب این جدول، آن است که انحصاری‌های این چند وقت اخیر به اندازه انحصاری‌های اوایل نسل فروش بالایی نداشته‌اند. این بدان معناست که دیگر اکثر دارندگان Xbox از طریق برنامه Xbox Game Pass به تجربه بازی‌های مایکروسافت می‌پردازند و خرید مستقیم آن‌ها را ترجیح نمی‌دهند.

شایان ذکر است که Halo 5 در لیست کلی فروش بازی‌ها (ترکیب عناوین مولتی پلتفرم و انحصاری) نتوانست حضور یابد. Grand Theft Auto V در صدر آن جدول قرار دارد و هیچ بازی انحصاری هم در آن دیده نمی‌شود. حتی در کنسول PS4 هم فقط Spider-Man و God of War توانستند به لیست کلی فروش بازی‌ها برسند.

جالب می‌شود ببینیم با عرضه Gears 5 و در سال پایانی چه تغییراتی در این دو جدول ایجاد می‌شود. در ادامه می‌توانید جدول کامل را مشاهده کنید:





منبع متن: pardisgame