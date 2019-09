اخیرا تعدادی از منتقدان شانس تجربه ساعاتی از بازی The Last of Us: Part II را به‌دست آوردند. یکی از عناصری که تغییر قابل توجه‌ای در گیم‌پلی ایجاد کرده، وجود سگ‌های دشمن است. این سگ‌ها مخفی‌کاری را بسیار چالش برانگیزتر می‌سازند و این‌بار در بازی حضور دارند.

به گزارش پردیس گیم، فیل هورنشاو از Gamespot با آنتونی نیومن که دستیار کارگردان بازی The Last of Us: Part II است، صحبت کرد و فیل گفت - در بخش‌هایی که او بازی کرده - نمی‌توانسته فقط به تماشای نیروهای گشت‌زنی بپردازد و سپس آن‌ها را با امنیت از میان بردارد چراکه اکنون آن‌ها بسیار فعال‌تر هستند و اقدامات پیشگیرانه‌تری انجام می‌دهند اما این تنها دلیل سخت‌تر بودن مخفی‌کاری نیست.

نیومن گفت: "هدف در گیم‌پلی مخفی‌کاری و تقریبا تمام بازی‌های مخفی‌کاری که شما تجربه کرده‌اید، خارج از دید دشمن ماندن است. اگر فقط دیده نشوید و عقب بایستید، مشکلی پیش نخواهد آمد. یکی از نکاتی که در سگ‌های دشمن من را بسیار هیجان‌زده می‌کند، این است که آن‌ها نه تنها باعث خلق یک چالش تن به تن می‌شوند، بلکه چالش هدف‌گیری جالبی را هم به‌وجود می‌آورند چون بسیار سریع و کوچک هستند و هدف گرفتن به سمت آن‌ها بسیار سخت است اما آن‌ها این‌بار با حس بویایی خود نمی‌گذارند که در امان بمانید."

طبق تجربه فیل از بازی، سگ‌های دشمن شما را وادار به تحرک بیشتری می‌کنند اما شما می‌توانید با پرتاب اشیا یا ادامه حرکت برای از بین بردن بوی خود، حواس آن‌ها را از خود پرت کنید. نیومن ادامه داد: "شما نمی‌توانید فقط خارج از دید بمانید چون اکنون بعد جدیدی از درک و احساس در بازی وجود دارد که پیش از این هرگز با آن مقابله نکرده بودید. قبلا همیشه باید سعی بر ساکت بودن و خارج از دید ایستادن می‌بودید. حال در واقع باید نگران حس بویایی دشمنان خود هم باشید. من واقعا برای این بعد جدیدی که ایجاد شده، هیجان‌زده هستم."





استریم اخیر سونی با برنامه State of Play همراه با پخش تریلری جدید از The Last of Us: Part II بود که بخش‌هایی از گیم‌پلی و بازگشت شخصیت‌های قدیمی را نشان می‌داد.

این قرار است بازی بزرگی باشد و اعلام شده بود که در دو دیسک عرضه می‌شود. The Last of Us: Part II در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 به‌صورت انحصاری منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame