طی مراسم State of Play در سپتامبر امسال، سونی اعلام کرد که حالت بقا (Survival Mode) – یکی از حالتهای بخش چندنفره در بازی «کال آو دیوتی: مدرن وارفر» (Call of Duty: Modern Warfare) – ابتدائا تنها در دسترس کاربران پلی‌استیشن ۴ قرار خواهد گرفت، و پس از مدتی به سایر پلتفرم‌ها – از جمله ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی – هم خواهد آمد.

طبق اعلام یکی از نمایندگان بازی، «تنها حالت بقا در بخش Spec Ops» انحصار زمانی پلی‌استیشن خواهد بود و «همه خریدان بخشهای تکنفره، چندنفره، و Spec Ops را دریافت خواهند کرد»، اما اگر به متن بسیار ریزی که در پایان تریلر تبلیغاتی بازی آمده است دقت کنید، خواهید دید که حالت بقا برای تقریبا یکسال تمام در انحصار پلی‌استیشن خواهد بود. مسئله اینست که از آنجاکه کال آو دیوتی، یک مجموعه سالانه است، این عملا به معنی انحصار کامل این بخش توسط پلی‌استیشن خواهد بود.

برای کسانیکه که با این حالت آشنا نیستند، Spec Ops یک حالت همکاری، و بخشی سنتی از مجموعه «مدرن وارفر» است. طبق گفته «اکتیویژن» (Activision)، در بازی پیش رو، Spec Ops «همه» ماموریتهای «تازه» و «استراتژیک» بازی را – که شما می‌توانید به همراهی دوست خود و مستقل از سطح مهارت گروهتان، بازی کنید – در بر خواهد گرفت.

در مراسم State of Play، سونی طی نمایش بازی، تریلر بخش داستانی مدرن وارفر را هم – که تنها چند دقیقه پیش از شروع مراسم به بیرون درز کرده بود – منتشر کرد. این تریلر تقابل اصلی بخش تکنفره را نمایش می‌دهد، که قرار است داستانی واقعگرایانه از وحشت جنگهای مدرن، سلاحهای شیمیایی، آشوبهای سیاسی، و دخالتهای بیجای دولتهای بیگانه را بازگو نماید.

بازی «کال آو دیوتی: مدرن وارفر» قرار است در روز ۲۵ اکتبر امسال برای ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، و کامپیوترهای شخصی عرضه شود. با وجود انحصار زمانی Spec Ops برای پلی‌استیشن ۴، و طبق اعلام قبلی اکتیویژن، تقریبا تمام محتوای الحاقی مدرن وارفر بطور همزمان روی همه پلتفرم‌ها منتشر خواهد شد. علاوه بر اینها، اکتیویژن از «برتری یکروزه» دارندگان پلی‌استیشن ۴ صحبت کرده است، گرچه هنوز مشخص نیست که این برتری شامل چه چیزهایی خواهد بود.

***

از زمان انتشار این خبر، بسیاری از طرفداران مجموعه مدرن وارفر، و خصوصا جماعت ماوس و کیبورد – که بخش مهمی از مخاطبان این مجموعه را تشکیل می‌دهند – اعتراض خود را نسبت به این اقدام سونی و اکتیویژن ابراز کردند، و تا زمان نوشتن این مقاله کار به جایی رسیده است که بخش قابل توجهی از ایشان سفارشات خود را برای پیش‌فروش بازی لغو کرده‌اند و زمزمه‌های بایکوت کردن بازی به گوش می‌رسد.

مسئله انحصار در صنعت بازی همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است؛ اما آنچه همه در باب آن، به عنوان یکی از قوانین نانوشته صنعت اتفاق نظر دارند، اینست که هیچ کدام از پلتفرم‌داران – سونی، مایکروسافت، یا نینتندو – هرگز نباید اقدامی جهت انحصاری کردن کل یا بخشی از مجموعه‌های قدیمی و ریشه‌دار چند پلتفرمی انجام دهند. مجموعه‌های شناخته شده‌ای که طرفداران بیشماری از پلتفرم‌های مختلف دارند. مجموعه‌هایی چون «کال آو دیوتی»، «فیفا»، «اسسینز کرید» و چون آنها. دقیقا به همین دلیل بود که زمانیکه مایکروسافت با خرید استودیوی «موجانگ»، حقوق بازی «ماینکرفت» را بدست آورد، اقدامی در جهت انحصاری کردن آن انجام نداد. اقدامی که تنها نتیجه آن ضربه زدن به موفقیت بازی، و خدشه‌دار کردن – بیشتر – نام مایکروسافت می‌بود.

سونی و اکتیویژن با این عمل خود، بدعت خطرناکی را پایه‌گذاری می‌کنند. می‌دانیم همانقدر که اکتیویژن به سونی و پلی‌استیشن نزدیک است، الکترونیک آرتز به مایکروسافت و ایکس‌باکس. آیا با این حساب این امکان وجود دارد که سال بعد بخشی از بازی «فیفا» در انحصار پلتفرم‌های مایکروسافت – ایکس‌باکس و کامپیوترهای شخصی – درآید؟

همانقدر که پیشرفت صنعت بازی در گروی رقابت سالم پلتفرم‌های مختلف است، رقابت‌های مخربی از این دست، به آن ضربه می‌زند. فراموش نکنیم که رویه ضدمشتری مایکروسافت در ابتدای این نسل چقدر برای پلتفرم ایکس‌باکس گران تمام شد. رویه‌ای که به نظر می‌رسد حالا توسط سونی اتخاذ شده است – به یاد آوریم که چطور مقاومت بیهوده سونی در مقابل بازی بین پلتفرمی (Cross-Play) علاوه بر انتقادات بیشمار طرفداران، به نزدیکی نینتندو و مایکروسافت، و ایجاد جبهه‌ای مشترک توسط ایندو در مقابل سونی ختم شد. آیا امکان دارد که سونی در نسل نهم، اشتباهات فاحش مایکروسافت را تکرار کند؟

ببینید:

تریلر داستانی Call of Duty: Modern Warfare

منبع: GameSpot

The post حالت بقای Modern Warfare در انحصار پلی‌استیشن خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala