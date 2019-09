Call of Duty: Modern Warfare قرار است تا سه‌گانه‌ی محبوب Modern Warfare را ریبوت کرده و داستانی به شدت تاریک داشته باشد. طبق گفته‌های سازندگان، در داستان این نسخه از حوادث و سرتیترهای اخبار دنیای واقعی تاثیر گرفته شده و به مسائل مهمی چون جنگ از دیدگاهی جدیدی نگاه پرداخت می‌شود. همچنین، ما در این بازی شاهد بازگشت کارکترهای محبوب سه‌گانه‌ی اصلی مانند سوآپ مک‌تاویش و کاپیتان پرایس هستیم. بدون شک، کاپیتان پرایس یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های فرنچایز Call of Duty می‌باشد و به همین دلیل، استودیوی Infinity Ward و کمپانی اکتیویژن، ویدئوی جدیدی را با محوریت او منتشر کرده‌اند. به گزارش پردیس‌گیم، این ویدئو که Becoming Captain price نام دارد، بازیگر کاپیتان پرایس یعنی "بری اسلون"(Barry Sloane) و اعضای استودیوی Infinity Ward را در تلاش برای زنده کردن این کارکتر نشان می‌دهد. شما در ادامه می‌توانید این ویدئو را تماشا و یا دانلود نمایید. Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 4 آبان برای PC، Xbox One و PS4 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame