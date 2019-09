طی چند روز اخیر، اطلاعات فراوان و تریلرهای جدیدی از The Last of Us Part 2 به اشتراک گذاشته شد که هیجان‌زده شدن اهالی صنعت گیم را در پی داشت. همانطور که می‌دانید، روز پنجشنبه، برخی از اعضای منتخب رسانه به یک رویداد دعوت شده بودند تا بخش‌هایی از گیم‌پلی The Last of Us Part 2 را در قالب یک دمو تجربه کنند. همچنین، ویدئوهایی از این دمو منتشر شد که به عنوان مثال 6 دقیقه‌ از آن را می‌توانید در اینجا تماشا کنید.

حال به گزارش پردیس‌گیم، کمپانی سونی ویدئوی جدیدی را منتشر کرده است که Inside the Demo نام داشته و در جریان آن، اعضای ناتی‌داگ(مانند نیل دراکمن) درباره‌ی دموی تجربه شده توسط اعضای منتخب رسانه صحبت می‌کنند. همچنین، صحنه‌هایی از این دمو که پیش از منتشر نشده بودند نیز در این ویدئو به تصویر کشیده می‌شوند. The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فبریه(پنجشنبه 2 اسفند) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame