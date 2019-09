در طول 6 ماهه‌ی اخیر، کنسول پایه‌ی Playstation 4 که در سال 2013 به بازار عرضه شد، با مشکلاتی در رابطه با اجرای برخی بازی‌های جدید دست و پنجه نرم می‌کند. به نظر می‌رسد که بسیاری از استودیوها از ماشین میان نسلی سونی یعنی PS4 Pro به عنوان پلتفرم اصلی و هدف استفاده می‌کنند؛ اما این موضوع در مراحل توسعه‌ی بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 صدق نمی‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و در گفت‌و‌گو با وبسایت USgamer، طراح ارشد The Last of Us 2 "امیلیا شاتز"(Emilia Schatz) گفت که کنسول پایه‌ی PS4 پلتفرم اصلی و هدف جدیدترین ساخته‌ی ناتی‌داگ می‌باشد:"در واقع PS4 کنسولی است که من هنگام کردن کار کردن بر روی میزم دارم و به نوعی هدف اصلی ما نیز همین کنسول می‌باشد." البته او در ادامه اشاره کرد که PS4 pro قطعا برتری‌هایی در زمینه‌ی کیفیت بصری و گرافیک نسبت به PS4 خواهد داشت، اما هدف اصلی ناتی‌داگ توسعه‌ی The Last of Us Part 2 برای کنسول پایه‌ی نسل هشتمی سونی می‌باشد.

در ادامه، شاتز به این نکته اشاره کرد که تریلری که اواخر هفته‌ی قبل دیدیم، نمایش دهنده‌ی کیفیت نهایی نسخه‌ی اصلی نیست و رزولوشن و فریم ریت بازی تا زمان عرضه بهبود خواهد یافت. The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فبریه(پنجشنبه 2 اسفند) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame