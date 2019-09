یکی از اعضای استودیوی ۵۰۵ گیمز با انتشار پیامی تایید کرد که تیم سازنده قصد دارد تا پایان ماه نوامبر، دو به‌روزرسان بزرگ را با هدف رفع مشکلات بازی Bloodstained: Ritual of the Night برروی کنسول نینتندو سوییچ منتشر کند. اگرچه بازی Bloodstained: Ritual of the Night با بازخوردهای بسیار خوبی از سوی هواداران و […]

منبع متن: gamefa