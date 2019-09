بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 500 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان را برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 508: این اپیزود با بازی تازه عرضه شده‌ی Borderlands 3 شروع می‌شود که در آن یکی از NPCها از ما می‌خواهد تا به دنبال او برویم، اما متاسفانه غیب شد و ما هم قادر به انجام این کار نیستیم. در GreedFall یکی از کارکترها بر روی هوا نشسته است، یا شاید هم صندلی‌اش حالت جسمانی ندارد. یکی از بازیکنان دست به ابتکار جالبی زده و حرکات یکی از هیروهای For Honor را در بازی خشن Blade and Sorcery عینا پیاده می‌کند. در Remnant from the Ashes یکی از دشمنان جوری دخل ما را می‌آورد که پتکش ایستاده بر روی زمین می‌ماند. خب رفیق قدیمیمون Rainbow Six Siege که با تردستی یکی از بازیکنان مواجه می‌شویم. در Monster Hunter World می‌خواستیم به یک دایناسور حمله کنیم که با عمل زشت و زننده‌اش مانع این کار شد. در نسخه‌ی بتای Call of Duty Modern Warfare یک Respawn تاریخی را می‌بینیم. یعنی پس از کشته شدن توسط چندین دشمن، از پشت سر آن‌ها Respawn شده و کارشان را یکسره می‌کنیم. دوستان هنوز نسخه‌ی کامل Modern Warfare عرضه نشده است، اما بگذارید یک نکته‌ی زمان لانچ را به شما بگویم؛ مواظب باشید که هنگام سوار هلیکوپتر بودن، چیزی را مخصوصا از نوع نارنجکش ‌بی‌برنامه پرتاب نکنید، چون ممکن است باعث راهی دیار باقی شدن خود و هم‌تیمی‌هایتان شوید. مدتی بود که چند هدشات تر و تمیز ندیده بودیم و یکی از طرفداران Call of Duty زحمتش را کشید. بعد از کلی زحمت برای پیدا کردن یک گاومیش و شکار کردنش، یک پرتاب اشتباه داشت تمام زحمتمان را در بخش آنلاین Red Dead Redemption 2 را بر باد می‌داد. جایی دیگر در بخش آنلاین ساخته‌ی راک‌استار، دو تا بازیکن داشتن کتک‌کاری می‌کردن که یک بازیکن دیگر وارد معرکه شد و خواست به یکی از آن‌ها کمک کند! اما ای دل غافل که اشتباه کرد و این دو بازیکن با هم توافق کردن تا دخل این فرد یاری رسان را بیاورند. پرونده‌ی این اپیزود با Yakuza 6 بسته می‌شود، جایی که یاکوزاهای بازی اصلا حال و حوصله‌ای برای نزاع و جنگ خیابانی را ندارند.

اپیزود 509: این اپیزود با Rocket League آغاز می‌شود، جایی که با یک حرکت تماشایی مانع گل خوردنمان می‌شویم. یک دابل هدشات دیدنی در Apex Legends را در ادامه‌ی برنامه داریم. اقای الایس(Elias) ستاره‌ی کشتی‌کج دچار باگ‌گرفتگی شده و نیم‌تنه‌ی بالایی‌اش 360 درجه می‌چرخد. در Hitman 2 مامور 47 کیف جادویی‌اش را به سمت یکی از NPC ها نشانه می‌رود اما این کارکتر دل به دریا می‌زند، فارغ از اینکه بداند تا آن سر دنیا هم برود، بالاخره کیف ما به او خواهد رسید. هیولای ترسناک The Last Guardian خودش زمینگیر شده و نمی‌تواند به ما آسیبی برساند. یک کامبک دیدنی را در Smash Bros خواهیم دید. دلم خنک شد! انتقام سختی از کمپرهای Call of Duty Modern Warfare گرفتیم. پرونده‌ی این اپیزود با Modern Warfare بسته می‌شود، جایی که با یک ATV(موتور چهار چرخ) بقیه‌ی بازیکنان را زیر می‌کنیم.

