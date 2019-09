استودیوی ناتی داگ می‌خواهد با The Last of Us: Part II یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نسخه اول را رفع کند. اگر بازی اول را تجربه کرده باشید، متوجه شده‌اید که هوش مصنوعی دشمنان قدرت تشخیص حضور الی را نداشتند و حتی در لحظات مخفیانه که ما قصد پنهان شدن از آن‌ها را داشتیم الی راست‌-راست جلوی آن‌ها حرکت می‌کرد ولی با واکنشی از سوی دشمنان روبه‌رو نمی‌شدیم. در حالی که این کار برای راحتی بازیکن صورت گرفته، اما لحظات افتضاحی را هم به باور آورده بود.

به گزارش پردیس گیم، سایت Gamespot فرصت پرسش درباره این مسئله را طی مصاحبه‌ای با آنتونی نیومن، دستیار کارگردان بازی داشت. او گفت این مشکل هوش مصنوعی، چیزی است که تیم سازنده کاملا آز آن آگاه بوده و امیدوارند که آن را رفع کنند:

"هوش مصنوعی همراه در واقع یکی از چند دستاورد فنی قابل توجه‌ای است که توانستیم در بازی بسازیم. در بازی اول، حالتی وجود دارد که هوش مصنوعی می‌تواند نزدیک به شما باشد - که البته حالت پیش‌فرض آن‌ها در زمان مخفی‌کاری است - تا هرگز دیده نشود. آن‌ها تقریبا بهتر از خود بازیکن در زمینه مخفی‌کاری هستند.

یک تعادل دشوار در این میان وجود دارد زیرا الی سپس کمی از شما دور باقی می‌ماند و هرگز دیده نمی‌شد اما شما دیگر حس داشتن یک همراه با خود را نداشتید و حس تنهایی به شما دست می‌داد بنابراین روی خط جالبی قدم گذاشتیم ولی با قاطعیت می‌گویم که این جنبه از بازی بهبود بسیار زیادی به خود دیده است."

توسعه هوش مصنوعی همراه، فرایند دشواری است اما ناتی داگ امید دارد که تغییرات اعمال شده در The Last of Us: Part II آن را کاملا بهتر می‌سازد. با این حال، این تنها روشی نیست که نیومن و تیم او به بهبود هوش مصنوعی می‌پردازند. آن‌ها همچنین در حال بهبود چگونگی تاثیر لحظه به لحظه اقدامات هوش منصوعی همراه در مبارزات هستند: "یک مورد دیگر که جالب هم بود، این است که در گذشته و تقریبا در تمام بازی‌های ما یاران شما آسیب‌های تقلبی به دشمن وارد می‌کردند و شما می‌دیدید که به دشمنان شلیک می‌کنند اما تیرهای آن‌ها آسیب بسیار کمتری به دشمنان وارد می‌کردند.

چیزی که من بابت آن واقعا هیجان‌زده هستم، این است که با تلاش‌های بسیار و برخی ترفندهای هوش مصنوعی، هر زمان که ببینید همراه شما به دشمن شلیک می‌کند، تیرهای آن‌ها دقیقا به اندازه شما به دشمن آسیب وارد خواهد نمود و این یکی دیگر از روش‌هایی است که بازیکنان قادر به پیش‌بینی هستند و همیشه دو یا سه قدم جلوتر فکر خواهند کرد. وقتی مثلا بازیکن می‌بیند که دینا چند تیر به دشمن وارد کرده، با خود می‌گوید "خب حالا فقط من با یک تیر می‌توانم آن دشمن را بکشم چون دیدم که او چه کار کرد." من فکر می‌کنم این عالی است که بازیکن اکنون می‌تواند روی چنین مواردی حساب باز کند و این نوع نقشه‌های تعاملی با هوش مصنوعی همراه خود بچینند."





اگر تمام این صحبت‌ها شما را برای The Last of Us: Part II هیجان‌زده کرده، پس نیازی نیست زیاد منتظر بمانید: این بازی در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 به‌صورت انحصاری منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame