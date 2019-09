تماشا کنید: تصاویر جدید بازی The Last of Us Part 2 با کیفیت 4K

هفته‌ی قبل و در جریان سومین اپیزود برنامه‌ی State of Play بود که با پخش تریلری هیجان‌انگیز از تاریخ عرضه‌ی بازی مورد انتظار بازی The Last of Us Part 2 رونمایی شد. در همان روز و طی یک پنل، از تعدادی از اعضای منتخب رسانه دعوت به عمل آمد تا چند ساعت از بازی را تجربه کرده و دیدگاه خود را به اشتراک بگذارند؛ شما می‌توانید 6 دقیقه از این دمو را در اینجا تماشا کنید. حال به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت Dualshockers تصاویری از این دمو را به اشتراک گذاشت که در ادامه مشاهده می‌نمایید؛ جهت تماشای تصاویر با کیفیت 4k بر روی آن‌ها کلیک کنید.

منبع متن: pardisgame