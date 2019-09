بالاخره به زمان عرضه‌ی بازی Ori and the Blind Forest: Definitive Edition رسیدیم و اکنون تریلر زمان انتشار این بازی نیز در دسترس قرار گرفته است. بازی Ori and the Blind Forest: Definitive Edition عنوانی با کیفیت بصری فوق‌العاده است که امکان ندارد در صورت تجربه‌ی آن، لب به تحسین سازندگان باز نکنید. هر یک […]

منبع متن: gamefa