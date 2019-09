The Last of Us: Part II چندین مکانیک و ایده جدید را به سیستم مبارزات خود آورده که شاید افزودن سگ‌های دشمن خطرناک، قابل توجه‌ترین آن‌ها باشد و در شکار و حمله به الی هیچ‌گونه تعارف و تردیدی ندارند.

به گزارش پردیس گیم، نیل دراکمن به عنوان کارگردان بازی The Last of Us: Part II در مصاحبه‌ای با IGN توضیح داد که سگ‌ها چگونه سطح دیگری از سختی انتخاب در مبارزات را به‌وجود می‌آورند. او گفت: "سگ‌ها در این زمینه جالب هستند. کشتن یک سگ حس بسیار بدی دارد، مخصوصا وقتی صدای گریه آرام‌شان را بشنوید. شما در موقعیتی قرار می‌گیرید که با خود می‌گویید "خب من می‌خواهم کل این بخش را مخفیانه و بدون دیده شدن بروم" که نیاز به کشتن هیچ سگی در این بخش نیست یا با خود می‌گویید "خب، من می‌توانم با تیرکمان این سگ را بکشم و سپس صاحبش را از بین ببرم و از این طرف بروم" بنابراین استراتژی‌ها و گزینه‌های شما در این طرح بسیار بزرگ‌تر از بازی قبلی ما خواهد بود."

دراکمن در ادامه توضیحات خود گفت: "این گروه WLF که سیاتل را کنترل می‌کنند، دارای سگ‌های پرورش یافته و آموزش دیده برای پیدا کردن متجاوزین هستند. شما یا الی که تازه در سیاتل وارد شدید، یک متجاوز محسوب می‌شوید. حتی اگر در جایی پنهان بمانید و به‌طور طبیعی دیده نشوید، سگ‌ها می‌توانند بوی شما را استشمام کرده و صاحبان خود را آرام به سمت شما بکشانند."

بازیکنان می‌توانند با قابلیت "Listen" که در نسخه قبلی هم وجود داشت، حس بویایی سگ‌ها را شناسایی کنند. این به الی اجازه می‌دهد نه تنها دشمنان نزدیک را از پشت موانع ببیند، بلکه رد بوی به جا مانده از خود را هم خواهد دید. می‌توان با پرتاب بطری یا آجر، حواس سگ‌ها را پرت کرد یا انقدر به‌طور مخفیانه و دیده نشدن از آن‌ها دور شد تا علاقه‌شان به بو از بین برود.

اما همان‌طور که دراکمن گفت، هنگام مقابله با سگ، تصمیم‌گیری بسیار سخت خواهد شد. منتقد IGN توانسته چند مرحله از بخش داستانی بازی را تجربه کند و گفت که توانست یک یا دو منطقه را کاملا بدون دیده شدن به اتمام برساند و به سگ‌ها و انسان‌ها آسیبی نرساند اما ناگهان به یک سناریوی بسیار خشنی می‌رسد که او به جای کشتن سگ، اجازه می‌دهد الی بمیرد. وی در نهایت تصمیم به مبارزه گرفت و همزمان علاوه بر داشتن حس ناراحتی، از اینکه نگذاشت چیزی مانع راهش شود حس خوبی هم داشت. جالب است که حتی منتقد GamesRadar هم می‌گوید در هنگام تجربه The Last of Us: Part II برای اولین‌بار هنگام کشتن انسان‌ها و سگ‌ها حس گناه به او دست می‌داده است.





بازی The Last of Us: Part II در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 به‌صورت انحصاری منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame