بازی The Last of Us Part 2 بخش چند نفره ندارد

طبق مصاحبه‌های اخیری که از سوی کارکنان شرکت «ناتی داگ» منتشر شده است، بازی The Last of Us Part 2 در زمان عرضه بخش چندنفره نخواهد داشت.

«امیلیا شتز» طراح ارشد بازی روز گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «ما روی تجربه تک‌نفره تمرکز کرده‌ایم و به همین خاطر این بازی هم تنها حالت تک‌نفره خواهد داشت.»

باید دید که ناتی داگ در ادامه چه برنامه‌ای برای این موضوع دارد چون کاملا قید بخش چند نفره را نزده‌اند.

سال گذشته در رویداد E3 2018 «آنتونی نیومن» و «کورت مارگناو» در گفت‌و‌گویی با وب‌سایت گیم‌اسپات تایید کردند که بازی در زمان انتشار خود حالت چندنفره خواهد داشت. ناتی داگ همیشه جزء طرفداران پر و پا قرص بازی‌های تک‌نفره بوده و به صورت جدی روی این دسته از آثار کار کرده و هیچ‌وقت یک اثر تماما آنلاین را عرضه نکرده است. با این حال، حالت چندنفره قسمت اول که با نام Factions شناخته می‌شود، به جرئت محبوب‌ترین بازی چندنفره کل شرکت سونی در این سال‌های اخیر بوده است. حتی پس از گذشت سال‌ها از انتشار بازی، هنوز هم عده زیادی هستند که حالت Factions را به صورت روزانه تجربه می‌کنند. از این رو اعلام این خبر سر و صداهای زیادی را به همراه داشت و عده زیادی معتقدند بودند این حرکت در واقع بی‌احترامی ناتی‌داگ را نسبت به هواداران خود نشان می‌دهند.

با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی می‌توان متوجه شد که طرفداران بازی به چند دسته تقسیم شده‌اند. افرادی که علاقه چندانی به بازی‌های آنلاین ندارند، این حرکت ناتی داگ را مورد قبول واقع دانستند و باور دارند بخش تک‌نفره آنقدر خوب خواهد بود که می‌تواند کمبود حالت آنلاین را جبران کند. عده دیگری از بازی‌کنندگان هم ادعا می‌کنند با این کار ارزش بازی بسیار پایین خواهد آمد. آن‌ها می‌گویند حتی با وجود بخش داستانی خیلی خوب نهایتا چهار تا پنج‌بار می‌توان آن را به پایان رساند. ولی حالت چندنفره باعث می‌شود تا بازی برای سالیان زیادی سرپا و زنده بماند.

در همین راستا شرکت ناتی‌‌داگ در قالب بیانیه‌ای گفت: «همان‌طور که اعلام کرده بودیم، بخش داستانی بازی با اختلاف جاه‌طلبانه‌ترین اثری است که ناتی داگ تا به حال ساخته است. به همین ترتیب زمانی که کار خود را روی تکامل بخش Factions از قسمت اول آغاز کردیم، چشم‌انداز تیم ما از حالت اضافه‌ای که تنها می‌تواند در کنار تجربه عظیم بخش داستانی قرار بگیرد، فراتر رفت. به منظور پشتیبانی کردن از هر دو حالت‌ها، این تصمیم را گرفتیم که The Last of Us Part II حالت آنلاین نداشته باشد. با این حال، در نهایت می‌توانید ثمره‌ی حالت آنلاین را تجربه کنید، ولی نه به عنوان بخشی از بازی اصلی. اینکه کجا و چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد هنوز مشخص نیست. اما مطمئن باشید که ما هم همانند هواداران از طرفداران بزرگ حالت Factions هستیم و دوست داریم زمانی که آماده شد آن را با شما به اشتراک بگذاریم.»

با توجه به صحبت‌های بالا می‌توان مطمئن بود که ناتی داگ قصد دارد پس از انتشار بازی اصلی، حالت چندنفره را در قالب یک اثر جداگانه یا به عنوان محتوای الحاقی به بازی اضافه کند. علاوه بر این، آن‌ها برای مدت نسبتا زیادی است که آگهی‌های استخدام زیادی را برای بخش چندنفره روی سایت خود قرار داده‌اند. روی هم رفته، نبودن بخش آنلاین در بازی نهایی یک ناامیدی بزرگ برای گروهی از بازی‌کنندگان خواهد بود و باید دید که ناتی داگ در ادامه چه برنامه‌ای برای این موضوع دارد.

در خبری دیگر از بازی هم باید اعلام کنیم که سازندگان در مصاحبه‌ای تایید کردند که پلتفرم اصلی بازی – پلتفرمی که بازی روی آن ساخته شده – همان پلی‌استیشن۴ معمولی و استاندارد است. همچنین با توجه به نمایش جدید بازی در روزهای اخیر، نرخ فریم و وضوح تصویر در اثر نهایی متفاوت خواهد بود.

