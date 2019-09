استودیوی «ریسپاون» (Respawn Entertainment) – سازنده بازیهای موفقی چون «تایتان فال» (Titanfall) و «ایپکس لجندز» (Apex Legends) – با دور شدن از فضای علمی تخیلی و آینده‌گرایانه همیشگی، به جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.

این استودیو امروز از بازی Medal of Honor: Above and Beyond رونمایی کرد؛ یک نسخه واقعیت مجازی از این مجموعه محبوب گذشته‌های دور که در همکاری با شرکت «آکیولس» (Oculus VR) ساخته شده است. این بازی توسط «مایک وردو» (Mike Verdu) – رئیس بخش واقعیت مجازی و افزوده فیسبوک – در کنفرانس Oculus Connect Developer در سن خوزه کالیفرنیا، و برای انتشار در سال ۲۰۲۰ معرفی شد.

همکاری استودیوی ریسپاون با شرکت آکیولس اولین بار در سال ۲۰۱۷، و درست پیش از پیوستن این استودیو به «الکترونیک آرتز» (Electronic Arts) اعلان شد. به هر صورت، با توجه به مالکیت الکترونیک آرتز بر فرانچایزِ – به قول قدیمی‌ها – «مدال افتخار»، این معامله گشایشی شد جهت روی آوری استودیوی ریسپاون و پلتفرم واقعیت مجازی آکیولس به این مجموعه قدیمی. تریلر نمایش داده شده در مراسم Oculus Connect گیم‌پلی اول شخص و کاملا واقعگرایانه بازی را نمایش می‌دهد، با خشاب‌گذاری دستی و تقابلهای رو در رو، در فضاهای بسته و به اصطلاح کلاستروفوبیک.

بازی مدال افتخار – که از سال ۲۰۱۲ و پس از بازی Medal of Honor: Warfighter به خواب زمستانی رفته است – تاریخچه‌ای غنی دارد، که با داستانی ساخته و پرداخته «استیون اسپیلبرگ» (Steven Spielberg)، و به دنبال موفقیت فیلم سینمایی «نجات سرباز رایان» (Saving Private Ryan)، کار خود را آغاز کرد.

مشهور است که اسپیلبرگ با مشاهده پسرش در حال بازی کلاسیک Godeneye 007 روی کنسول N64، برای ساخت یک بازی جنگی با فضای جنگ دوم جهانی، به استودیوی «دریم ورکز» (DreanWorks Interactive) رجوع کرد، و همو بود که داستان سه عنوان اول بازی را نوشت.

دریم ورکز به مرور به تصاحب الکترونیک آرتز درآمد و به استودیوی لس آنجلس الکترونیک آرتز (EA Los Angeles)، و پس از آن Danger Close Games تبدیل شد، تا اینکه در نهایت – و به دنبال رشته مناقشاتی که بر سر عنوان Warfighter بپا شد – بکل بسته شد، و الکترونیک آرتز هم از ادامه فرانچایز صرفنظر کرد.

حالا قرار است که یکی از بهترین استودیوهای متخصص تولید بازی‌های تیراندازی، دوباره این فرانچایز را در قالب واقعیت مجازی زنده کند. این پروژه قرار است تحت نظارت «پیتر هرشمان» (Peter Hirchmann) – که یکی از سازندگان اصلی بازی در استودیوی دریم ورکز بوده است – اجرا شود. بنا به گفته‌های هرشمان، او و تعداد دیگری از کهنه‌کاران این فرانچایز تلاش دارند تا ضمن وارد کردن آن به پلتفرمی کاملا متفاوت، تا جای ممکن روح اثر را حفظ کنند.

بازی از ۵۰ ماموریت مختلف تشکیل شده است که هر یک مشتمل است بر هدفی ساده، و مجموعه‌ای از تقابلات با دشمنان، که به شیوه‌های متفاوت و سلاحهای گوناگونی قابل انجام است. بازی حس آرکیدی خاصی دارد – کمی شبیه به بازی‌های تیراندازی کلاسیک دهه نود (مثل Goldeneye 007) – که با مکانیکهای واقعیت مجازی و هوش مصنوعی مدرن دشمنان ترکیب شده است. حرکت در فضای بازی توسط دسته‌های لمسی آکیولس انجام می‌شود، و هر حرکتی شما را درگیر یک کنش فیزیکی می‌کند. مثلا، نمی‌توان تنها با زدن یک دکمه خشاب‌گذاری کرد، بلکه باید خشاب را از کمر خود بردارید و آن را در سلاح خود جاگذاری کنید. نارنجکها را باید از حمایل خود بردارید، ضامنشان را بکشید، و واقعا پرتاب کنید. این مکانیکها شاید به نظر خسته کننده برسد، ولی در گرماگرم جنگ تاثیر بسیار جذاب و درگیر کننده‌ای بر مخاطب می‌گذارد، که برای انتقال این تجربه تاریخی به پلتفرم واقعیت مجازی، واقعا مجاب کننده است.

بازی Above and Beyond بخشهای محبوبی از مجموعه مدال افتخار را بازآفرینی کرده است، از جمله حمله متفقین به ساحل نورماندی، و تعداد قابل توجهی عملیات مخفی به همراه گروههای مقاومت فرانسه در پشت خطوط دشمن. بدین معنا، بازی برای طرفداران مجموعه – و در واقع هر کسی که یک بازی جنگی قرن بیستمی را بازی کرده باشد – آشنا خواهد بود. و البته، واقعیت مجازی روح تازه‌ای به این تجربه آشنا دمیده است، چنانکه در حال انجام بازی واقعا خود را در گیر و دار یک رخداد مهم تاریخی احساس خواهید کرد.

