در ابتدای مراحل ساخت بازی Last of Us Part 2 شرکت «ناتی‌داگ» نمی‌خواست بزرگ‌ترین اثر خود را خلق کند. با این حال، طبق گفته «نیل دراکمن» (نویسنده و کارگردان) جاه‌طلبانه و گسترده بودن داستان بازی وجود چنین امری را ضروری کرد.

نیل دراکمن درباره این موضوع گفت: «ما قصد نداشتیم بزرگ‌ترین اثری که تا به حال ساخته‌ایم را خلق کنیم. ما می‌خواستیم این داستان واقعا جاه‌طلبانه را روایت کنیم و همین موضوع باعث شد تا بازی به بزرگ‌ترین اثری که تا به حال ساخته‌ایم تبدیل شود.»

او در ادامه افزود: «داستانی که ما چهار سال پیش طراحی کردیم واقعا پیچیده است و کاراکترهای بسیار زیادی دارد. هسته داستان ساده است، اما روند و پیچش‌های آن پیچیده هستند. ما زمان بیشتری برای صحنه‌های سینمایی نیاز داشتیم. ما مکان‌ها و لوکیشن‌های بیشتری نیاز داشتیم. ما به تنوع بیشتری از دشمنان نیاز داشتیم. بنابراین بازی بزرگ‌تر شد.»

با وجود چنین موضوعی احتمال دارد بعضی هواداران گمان کنند که این‌بار با اثر اطناب‌آمیزی طرف هستیم که سازندگان صرفا برای طولانی کردن آن، مواردی اضافی و کم‌اهمیتی را به آن افزوده‌اند. نیل دراکمن با تکذیب این موضوع اطمینان داد که تیم سازنده می‌خواسته سرعت و جریان قسمت اول مجموعه را همچنان حفظ کرده‌اند و با آن مطابقت داشته باشد: «بازی بی‌جهت طولانی نیست و روند و سرعت قسمت اول را همچنان دارد. شما در فراز و نشیب‌های دیوانه‌وار، احساسی و غم‌انگیزی قرار خواهید گرفت که تنش‌ها و لحظات آهسته‌تر، تحریک‌آمیزتر و متفکرانه را در خود جای داده است. چنین رویدادها و اتفاقاتی در تمامی بخش‌های بازی قرار داده شده‌اند.»

چند روز پیش تعدادی از رسانه‌ها توانستند دموی سه‌ساعته بازی را تجربه کنند که به نظر می‌رسید بخش بزرگی را شامل می‌شد. با این حال، نیل دراکمن ادعا کرد که وسعت بازی نهایی بسیار بیش‌تر خواهد بود: «دموی بازی و نمایش گیم‌پلی E3 2018 تنها بخش کوچکی از بازی هستند. بزرگ‌نمایی نمی‌کنم، اما بازی بزرگ‌ترین اثر ناتی داگ است.»

کلمه «بزرگ‌ترین» تنها به میزان محتوای بازی محدود نمی‌شود و فلسفه‌ای است که خودش را در طراحی دنیای بازی و گیم‌پلی هم نشان می‌دهد.

از لحاظ ساخت دنیای بازی، دراکمن گفت تیم سازنده می‌خواست راهی را که با بازی‌های اخیر استودیو یعنی Uncharted 4: A Thief’s End و Uncharted: The Lost Legacy آغاز کرد را ادامه دهد. بنابراین، ساختار بازی به گونه‌ای خواهد بود که به بازی‌کنندگان اجازه می‌دهد در محیط‌ها گشت و گذار کنند: «با توجه به نقطه‌ای که در داستان قرار دارید، ممکن است بعضی چیزها را آزاد بگذاریم و بگوییم اینجا یکسری چیزهای اضافه و داستان‌های فرعی است که می‌توانید سراغ‌شان بروید یا اینکه مستقیما به همان جایی بروید که از همان ابتدا قصدش را داشتید. در چنین لحظاتی تنش بازی بالا نخواهد بود. اما زمانی که تنش بازی بالاتر می‌رود، ممکن است ست‌پیس‌های خطی و معروف ناتی‌داگ را تجربه کنید. ما می‌دانیم که با توجه به نیاز داستان می‌توانیم به هر دوی این مسیرها برویم.»

دراکمن در ادامه درباره حفظ تعادل میان محیط‌های بازی و صحنه‌های خطی چنین گفت: «برخلاف بازی‌های محیط‌بازی که معمولا در اغلب اوقات‌ محیط‌های‌شان قابل دسترسی هستند، استفاده از چنین ساختاری برای The Last of Us جواب نمی‌دهد چرا که در این صورت تنش و کشمکش از بین می‌رود. اگر نیاز باشد به نجات کسی بروم و بازی بگوید باشه، همین الان می‌توانی او را نجات دهی یا اینکه این ده‌تا چیز مختلف هم در گوشه کارت به انجام برسانی، آنوقت تنش‌تان را از دست خواهید داد.»

بازی The Last of Us Part 2 در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ به‌صورت انحصاری برای پلی‌استیشن۴ راهی بازار خواهد شد.

