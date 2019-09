ناتی داگ طی چند روز اخیر اطلاعات زیادی از The Last of Us: Part II منتشر کرده است. آن‌ها علاوه بر تاریخ انتشار، اعلام کردند این عنوان جاه‌طلبانه‌ترین و طولانی‌ترین بازی تاریخ 35 سالی ناتی داگ خواهد بود (هر چند که بخش چندنفره به‌صورت جداگانه منتشر خواهد شد).

اما بازی واقعا تا چه حد بزرگ خواهد بود؟ به گزارش پردیس گیم، هالی گراس به عنوان یکی از نویسندگان بازی (که پیش از این روی نمایش‌های تلویزیونی مثل Westworld و Too Old to Die Young کار کرده بود)، طی یک مصاحبه ویدیویی اعلام کرد این بازی نسبت به نسخه قبلی خود حدود 50 درصد بزرگ‌تر است:

"من فکر می‌کنم باید بگوییم این بازی 50 درصد بزرگ‌تر از نسخه قبل خواهد بود اما عظیم است، نه فقط در زمینه مدت زمان، بلکه تمام مراحل ما بزرگ‌تر و گسترده‌تر هستند، صحنه‌های سینمایی بیشتری داریم، شخصیت‌ها و انیمیشن‌های بیشتری داریم. سیستم‌های تن به تن هم بزرگ‌تر شده‌اند و از هر لحاظی این بازی بزرگ‌تر و بهتر است."

با توجه به بررسی‌های How Long to Beat، میانگین زمان لازم برای اتمام بخش داستانی The Last of Us تا 15 ساعت و نیم است. اگر بیانیه 50 درصد بزرگ‌تر بودن نسخه دوم درست باشد، بنابراین این نسخه باید 23 ساعت به طول انجامد.

گراس همچنین گفت در طول دفعاتی که The Last of Us: Part II را تجربه کرد، امکان "کشف چیزهای جدید" و "گرفتن واکنش‌های جدید" از دشمنان و خود الی هنگام انجام دوباره برخی بخش‌ها وجود داشت:

"من واقعا به این افتخار می‌کنم. به نظرم افراد بسیار با استعدادی در ناتی داگ حضور دارند و هر زمان که بازی می‌کنم، به کشف چیز جدیدی می‌رسم. تمام بخش‌های بازی ما به قدری بزرگ هستند که می‌توانید کارهای متفاوت زیادی انجام دهید. مطمئنم شما هم در مرحله Suburbs دیدید که می‌توانید به بخش قبلی بازگردید و به روش‌های متفاوت زیادی آن را بازی کنید و واکنش‌های جدیدی از دشمنان و الی ببینید. این برای من به‌منظور گذراندن یک روز کاری بسیار لذت‌بخش بود."

او همچنین درباره عدم وجود بخش چندنفره هم گفت:

"بنابراین از آنجا که بازی بسیار بزرگ و پیچیده بود، تصمیم گرفتیم به‌طور کامل روی بخش تک‌نفره تمرکز کنیم بنابراین در زمان عرضه حالت آنلاین نخواهیم داشت اما ما عمیقا به تیم بخش چندنفره خود اهمیت می‌دهیم. آن‌ها فوق‌العاده، باهوش و بسیار با استعداد هستند و ایده‌های بزرگی دارند."





او اولین کسی نیست که از کارهای بزرگ تیم بخش چندنفره در ناتی داگ می‌گوید. حتی بروس استرلی به عنوان کارگردان ناتی داگ که البته یک یا دو سال پیش این استودیو را ترک کرد، در توئیتر به طرفداران اطمینان داد طرح بخش چندنفره به اندازه بخش تک‌نفره فوق‌العاده جاه‌طلبانه است. بروس می‌گوید:

"من تیم را به‌خوبی می‌شناسم و به آن‌ها اعتماد زیادی دارم. من همچنین می‌دانم که روی چه چیزی کار می‌کنند و می‌توانم اطمینان کامل بدهم که هردو بخش تک‌نفره و چندنفره فوق‌العاده جاه‌طلبانه هستند. من با این افراد دوست هستم و ایمان کامل به کارشان دارم."

بازی The Last of Us: Part II در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 به‌صورت انحصاری منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame