نقد و بررسی بازی Catherine: Full Body

"به قلم عرفان حایری"

کاترین: فول‌بادی در واقع نسخه ریمیک/ ریمستر از بازی کاترین است که در سال 2011 توسط Atlus منتشر شده بود. اگر با روند این استودیو آشنا باشید می‌دانید که از شیوه متفاوتی برای بازسازی عناوین خود استفاده می‌کند و علاوه بر بهبود کیفیت کلی بازی، تغییراتی در گیمپلی و داستان بازی نیز انجام می‌دهد. نسخه جدید با اضافه کردن یک شخصیت کاملا جدید، داستان زندگی وینسنت را حتی پیچیده‌تر از قبل می‌کند و مسیرهای جدیدی را برای او باز می‌کند.

پیش از آنکه به سراغ نسخه جدید برویم؛ باید در نظر داشت که نسخه اولیه کاترین به خودی خود یک عنوان کم نظیر و جذاب بود که حتی اگر بدون هیچ‌گونه تغییری برای نسل فعلی بازنشر می‌شد؛ می‌توانست به آسانی خود را در کنار دیگر عناوین برتر جای دهد.

کاترین: فول‌بادی ماجرای مرد جوانی به نام Vincent را روایت می‌کند که پس از چند سال رابطه طولانی با دوست‌دخترش Katherine، بالاخره زمان ازدواج‌شان فرا رسیده. اما او آمادگی لازم را برای ازدواج ندارد و در این‌کار تردید دارد. درست در همین زمان، او وارد کابوس‌های شبانه می‌شود که مرگ در آن‌ها، هم‌معنی با مرگ در دنیای واقعی است. در همین حین، دختری به نام Rin که حافظه خود را از دست داده به طور اتفاقی با Vincent آشنا می‌شود و تبدیل به همسایه جدید او می‌شود. پس از آغاز کابوس‌ها دختر دیگری با نام Catherine در شبی مرموز وارد این کافه می‌شود که رابطه Vincent و دوست‌دختر فعلی‌اش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

گیمپلی کلی شامل دو بخش کابوس‌ها و زندگی روزمره در کافه‌ای به نامStray Sheep می‌شود. در واقع کابوس‌ها بخش معمایی و چالش برانگیز بازی هستند که شما را در مکانی تشکیل شده از تعدادی مکعب قرار می‌دهند. ماموریت شما بالا رفتن از این مکعب‌ها و زنده رساندن Vincent به طبقه نهایی هر کابوس می‌باشد. شاید چنین چیزی برای یک بازی در سال 2019 بیش از اندازه ساده به نظر برسد. اما می‌توانم این قول را به شما بدهم که بالا رفتن از این مکعب‌ها و پیدا کردن مسیر مناسب، آن هم در شرایطی که هر لحظه ممکن است گروهی از مکعب‌های پایینی سقوط کنند، به هیچ عنوان کار آسانی نیست. خصوصا هنگامی که با پیش‌روی در مراحل به گونه‌های جدیدی از مکعب‌ها برمی‌خورید که سختی کار را دوچندان می‌کنند. تنوع این مکعب‌ها بسیار بالا است و هرکدام ویژگی مخصوص به خود را دارند. بنابراین بهتر است تمام جزئیات مربوط به آن‌‌ها را به خاطر بسپرید تا با امنیت کامل از آن‌ها بالا رفته و در تله‌ها گیر نیافتید.

با وجود اینکه طراحی کلی مراحل نسبت به نسخه اولیه تغییری نکرده‌است؛ اما بازی انتخاب جدیدی برای معماهای مراحل به نام Remix Mode پیش‌روی شما می‌گذارد. در این حالت شما با نوع جدیدی از مکعب‌ها برخورد می‌کنید که به هنگام جا به جایی یکی از آن‌ها، تمام گروه نیز جا به جا می‌شوند. اضافه کردن چنین چیزی در مراحل، سطح معماهای بازی را سخت‌تر از قبل می‌کند و تجربه جدیدی را برای افرادی که با نسخه قدیمی آشنایی دارند، ارائه می‌دهد.

از دیگر تغییرات مثبتی که در گیمپلی بازی انجام شده؛ اصلاح دوربین بازی در مواقعی است که شخصیت شما به پشت یک مکعب می‌رود. در نسخه قبل عملا دیدن شخصیت در این وضعیت غیر ممکن بود و گاها منجر به مرگ می‌شد. خوشبختانه اکنون این مشکل برطرف شده است و دید کاملی بر روی شخصیت خود در همه شرایط دارید که تجربه گیمپلی را روان‌تر می‌کند و با خیال راحت می‌توانید به انجام معماهای بازی بپردازید. همچنین یک کابوس جدید همراه با مراحلی کاملا جدید و متفاوت مخصوص این نسخه طراحی شده است که باید راه رسیدن به آن را خودتان کشف کنید.

یکی از تغییرات عجیب بازی این است که تا زمانی که تعدادی Undo برای حرکت‌های شما باقی مانده باشد؛ خبری از مرگ و شکست نیست. در واقع بازی به طور خودکار شما را از مرگ نجات می‌دهد و یک خانه به عقب برمی‌گرداند تا زمانی که تعداد Undo های شما به صفر برسد و مجبور شوید مرحله را از نو آغاز کنید. که البته در آن صورت نیز انتخاب جدیدی با نام Retry Assist در دسترس قرار می‌گیرد و این قابلیت را به شما می‌دهد که به طور خودکار به همان مکان قبلی برسید. فقط باید منتظر بنشنید و به محض رسیدن به مقصد، بازی خود را ادامه دهید. چنین قابلیتی در واقع بسیار کاربردی است و می‌تواند در مراحل دشوار، که چندین بار مجبور شدید آن را از نو آغاز کنید، به کمک شما بیاید. اما گاهی اوقات مسیرهایی که هوش مصنوعی بازی دنبال می‌کند در واقع کار را آسان‌تر می‌کند و به شخصه هنگام استفاده از این قابلیت حس تقلب‌کردن به من دست می‌‌دهد. شاید اگر محدودیتی برای استفاده از این قابلیت، حداقل در درجه سختی نهایی، وجود داشت؛ وجود آن منطقی‌تر و جذاب‌تر می‌شد. با توجه به سلیقه گیمرهای امروزی شاید افزودن چنین قابلیتی منطقی به نظر برسد. اما احتمالا برای افرادی که به دنبال یک تجربه چالش برانگیز هستند، مناسب نباشد. خوشبتانه شما می‌توانید این قابلیت را خاموش کنید و هرگز از آن استفاده نکنید.

بالا رفتن از مکعب‌ها تنها کاری نیست که در کابوس‌ها انجام می‌‌دهید. در طول داستان متوجه می‌شوید که افراد دیگری نیز هرشب به کابوسی می‌روند که اگر از آن زنده بیرون نیاید؛ صبح روز بعد خبر فوت‌شان را از اخبار تلویزیون می‌شنوید. هر کابوس دو یا چند طبقه دارد و بین هر طبقات شما می‌توانید با دیگر افراد ملاقات کنید. درست است که در ظاهر همه‌ آن‌ها به شکل گوسفند هستند؛ اما هر یک از آن‌ها یک شخصیت ارزشمند در دنیای واقعی هستند. این که آن‌ها بتوانند از کابوس‌ها جان سالم به در ببرند بستگی به رفتا شما با این افراد دارد. بنابراین اگر می‌خواهید در مراحل نهایی کابوس‌ها احساس تنهایی نکنید؛ بهتر است که مدام با این افراد صحبت کنید و به زندگی امیدوارشان کنید. البته گاهی هم می‌توانید با این افراد راجع به تکنیک‌های جدید بالا رفتن از مکعب‌ها صحبت کنید و راه‌های جدیدی را یاد بگیرید. در این نسخه دو گوسفند جدید در کابوس‌ها وجود دارند که اگر بتوانید آن‌ها را تا پایان بازی زنده نگه دارید؛ می‌توانید پس از اتمام کابوس‌‌ها در کافه با آن‌ها ملاقات کنید و رنگ و بوی جدیدی به بخش‌های پایانی بازی بدهید.

طبقه نهایی هر کابوس شامل یک باس می‌شود که در واقع نشات گرفته از ترس‌های Vincent هستند. به طور مثال ترس از بچه دار شدن باعث شده تا در یکی از شب‌ها کودکی غول پیکر به دنبال او بیفتد. درست است که در این بازی خبری از مبارزات نیست و گیمپلی بازی به بالا رفتن از مکعب‌ها محدود می‌شود. اما هر باس از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کند تا به شما ضربه بزند. برخی از آن‌ها ممکن است کشنده باشند و برخی ممکن است شما را چندین خانه به عقب بازگردانند. بنابراین باید مراقب حملات آن‌ها باشید و نگذارید بیش از حد به شما نزدیک شوند. در کابوس‌ها ممکن است آیتم‌های مختلفی پیدا کنید که در مواقع دشوار کاربردی خواهند بود. آیتم‌هایی مانند نوشیدنی‌ای که اجازه می‌دهد تا 2 خانه را جهشی رد کنید. برخی از آن‌ها از همان نسخه قبل در بازی وجود داشتند و تعدادی از آن‌ها نیز مختص نسخه فول‌بادی می‌باشند.

با اینکه بخش اصلی از گیمپلی بازی مربوط به کابوس‌ها می‌شود. اما بسیاری از اتفاقات مهم در کافه رخ می‌دهد که می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد و شما را به پایان‌های متفاوتی برساند. افراد زیادی وارد کافه می‌شوند که تعدادی از آن‌ها را در کابوس‌هایتان نیز مشاهده می‌کنید. اگر بتوانید هر شب با همه آن‌ها صحبت کنید، ممکن است بتوانید مانع از این شوید که شخصی از این کافه قربانی کابوس‌ها شود. مهم ترین تغییری که در کافه Stray Sheep رخ داده است؛ اضافه شدن Rin به عنوان پیانیست کافه است. حضور او باعث شده تا تعداد زیادی از مکالمات تغییر کند و موضوع‌های جدید در کافه مورد بحث باشد. می‌توان گفت سازندگان علاقه‌ای نداشتند تا بخشی بدون تغییر باقی بماند و در کوچکترین بخش‌های بازی نیز موارد جدید اضافه کرده‌اند که تجربه آن به هیچ‌ وجه تکراری نشود.

از دیگر فعالیت‌های مهمی که در کافه انجام می‌دهید؛ پاسخ دادن به ایمیل‌‌های Catherine و Katherine است. اینکه چگونه به هریک پاسخ می‌دهید و چه رفتاری با آن‌ها دارید بر میزان خیر و شر شخصیت شما تاثیر گذار است که در پایان بندی بازی بسیار تاثیر گذار است. در این نسخه با Rin هم مکالماتی از طریق ایمیل دارید که به طرز عجیبی روی درجه خیر و شر تاثیری ندارند. برخلاف Catherine که همیشه نیمه شب‌ها و در مواقع خلوتی وارد کافه می‌شود؛ Rin همیشه در کافه حضور دارد و حتی گاها او به جای Erica از شما سفارش می‌گیرد. در واقع Rin به حدی غیرقابل پیش بینی است که اگر نسخه قبلی را تجربه کرده باشید و احساس کنید دیگر از داستان خبر دارید و می‌توانید ماجرای شخصیت جدید را حدس بزنید، سخت در اشتباه هستید. از دیگر ویژگی‌های مثبت حضور این شخصیت جدید، این است که اگر قصد داشته باشید مسیر او را انتخاب کنید؛ داستان بازی در مراحل نهایی به طور کلی تغییر خواهد کرد. بنا بر سلیقه شخصی توصیه من برای افرادی که تجربه نسخه قبلی را داشته‌اند؛ انتخاب همین مسیر جدید است که تجربه بازی را جدیدتر می‌کند.

بازبینی تصویری:

مینی گیم راپنزل در حالت ریمیکس به طور کامل بازطراحی شده و تمام مراحل در این حالت جدید هستند.

شخصیت Rin نقش مهمی در گیمپلی بازی دارد و حتی در کابوس‌ها با موسیقی پیانوی خود می‌تواند سرعت سقوط مکعب‌ها را کاهش دهد.

اکنون از طریق دفترچه سیو، بین طبقات کابوس‌ها، می‌توانید تمام تکنیک‌هایی که برای بالا رفتن از مکعب‌ها آموختید را بررسی کنید.

!The Phantom Thieves

از قابلیت‌ها جدید این نسخه نوار آبی رنگی است که هنگام آویزان شدن از مکعب‌ها به نمایش درمی‌‌آید و مسیری که می‌توانید در آن حرکت کنید را مشخص می‌کند.

تنوع موسیقی‌های Juke Box در کافه بیشتر شده است و شاهد موسیقی عناوین جدیدی مانند Persona 5 نیز در آن هستیم.

گوسفند طلایی که لباس عرب‌ها را بر تن دارد. اگر مشتاق دیدار فرم انسانی او هستید؛ فراموش نکنید که همیشه به او روحیه دهید.

برخی از سوالات اتاق اعتراف، صرفا به خصوصیت‌های شخصی بازمی‌گردد و برخلاف بقیه به روابط با شریک زندگی‌تان مربوط نمی‌شوند.

بخش Colosseum که اکنون به صورت آنلاین نیز قابل بازی است. (به شخصه پس از مدت‌ها صبر کردن برای نفر مقابل، در آخر موفق به تجربه آن نشدم)

کات‌سین‌های انیمه‌ای جدیدی برای این نسخه طراحی شده‌اند که تعدادی از آن‌ها مربوط به شخصیت جدید و تعدادی از آن‌ها مربوط به گذشته Vincent می‌شوند!

نکات مثبت:

شخصیت Rin به بازی یک فضای کاملا جدید داده است

سورپرایزهای فراوان که تجربه بازی را متفاوت کرده است

بهبود کلی گیمپلی نسبت به نسخه پیشین

اضافه شدن Remix Mode

اضافه شدن بخش‌های چندنفره آنلاین در دو حالت کو-آپ و رقابتی

تغییرات داستانی، بازی را به یک عنوان امروزی نزدیک کرده است

اضافه شدن 5 پایان جدید که تعداد پایان‌های بازی را به 13 عدد می‌رساند

تعداد قطعات موسیقی‌ جدید به اندازه یک بازی کامل است

نکات منفی:

آسان تر شدن بازی به واسطه قابلیت‌های جدید

سخن آخر: کاترین فول‌بادی نشان می‌دهد که یک عنوان خوب چطور با انجام یک سری تغییرات می‌تواند حتی به عنوان بهتری تبدیل شود که تجربه جدیدی حتی برای طرفداران قدیمی خود ارائه دهد. محتوای جدید بازی به قدری زیاد و البته جذاب است که به راحتی نمی‌توان از آن دل کند. علاوه بر بخش داستانی قوی که به واسطه پایان‌های زیادش ارزش تکرار بالایی دارد؛ بخش‌های دیگری در بازی وجود دارند که می‌تواند برای مدت‌ها شما را سرگرم کند.

Verdict

Catherine: Full Body shows how a good title can be made even better by making a series of changes to provide a new experience even for old fans. The new contents of the game are so engaging and of course fascinating that one cannot easily abandon them. In addition to the strong storyline that is highly replayable because of its numerous endings, there are other parts of the game that can entertain you for a long time

Final Score: 9 out of 10

منبع متن: pardisgame