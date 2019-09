به نظر می‌رسد بازی Call of Duty: Mobile علاوه بر گوشی‌های هوشمند، برروی رایانه‌های شخصی نیز عرضه خواهد شد. حدود دو هفته‌ی پیش، شرکت اکتیویژن (Activision) رسما تاریخ انتشار بازی Call of Duty: Mobile را برروی گوشی‌های همراه مشخص کرد. بازی Call of Duty: Mobile عنوانی در سبک اکشن اول شخص بوده و توسط استودیوی […]

منبع متن: gamefa