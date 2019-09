در مصاحبه‌ای که اخیرا با هیلی گروس (Halley Gross)، دستیار نویسنده‌ی بازی The Last of US Part II، در مورد داستان بازی انجام شد، وی در مورد این‌که الی (ٍEli) در موقعیت‌های سخت‌تری نسبت به قبل قرار خواهد گرفت، سخن گفت. در مصاحبه‌ای که اخیرا هیلی گروس با Gamesradar داشت، وی در مورد داستان بازی […]

منبع متن: gamefa