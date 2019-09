کارگردان جدید فیلم Uncharted انتخاب شد

همانطور که آگاه هستید بعد از چندین بار تغییر کارگردان فیلم Uncharted، باری دیگر کارگردان قبلی آن یعنی "دن ترچنبرگ" از این پست کناره‌گیری کرد.حال بنظر می‌آید نفر بعدی برای این کار انتخاب شده باشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualSHOCKERS، طبق اطلاعات سایت Deadline، "تراویس نایت" (Travis Knight) قرار است کارگردان فیلم Uncharted شود. آخرین اثری که آقای نایت برروی آن کار کرده بود اسپین افی از Transformers به‌نام Bumblebee بود که افرادی مثل "هیلی استاینفیلد" و "جان سینا" در آن ایفای نقش می‌کردند.

اثر دیگر این کارگردان که چندان معروف نیست اما شایسته ذکر کردن است Kubo and the Two Strings می‌باشد. این فیلم انیمیشنی که به روش Stop-motion ساخته شده نامزد دو Academy Award شده بود که اولی برای بهترین نمایش انیمیشنی و دیگری برای بهترین جلوه‌های بصری بود. با این حال Zootopia و The Jungle Book برنده این دو جایزه شدند. شایان ذکر است که قبلا از کارگردانی، ایشان انیماتور آثاری مثل Coraline، The BoxTrolls و ParaNorman بود.

نظر شما در رابطه با این خبر چیست؟ آیا بازهم شاهد تغییر کارگردان برای این فیلم خواهیم بود؟

منبع متن: pardisgame