بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us Part 2، قرار است بلندپروازانه‌ترین پروژه‌ی استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) باشد که نسبت به نسخه‌ی اول این مجموعه دچار پیشرفت‌های بسیاری در تمام زمینه‌ها شده است. تاکنون شاهد بسیاری از این پیشرفت‌ها از طریق نمایش‌های جدید آن بوده‌ایم ولی به نظر می‌رسد ماجرا به همین […]

منبع متن: gamefa