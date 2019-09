هیدئو کوجیما روز جاری در خبری مهم اعلام کرد بچه درون Death Stranding یا همان BB می‌تواند از طریق کنترلر PS4 با بازیکنان در ارتباط باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، هیدئو کوجیما این خبر را در توئیتر اعلام کرد. او گفت این قابلت به عنوان یکی از گزینه‌های نسخه ویژه Death Stranding و کنترلر PS4 با تم این بازی در دسترس خواهد بود. مشخص نیست چنین قابلیتی در نسخه‌های معمولی هم وجود دارد یا خیر.

باندل PS4 بازی Death Stranding شامل کنسول یک ترابایتی، کنترلر با تم این عنوان و یک نسخه فیزیکی از بازی خواهد بود و پیش‌فروش‌های آن آغاز شده است.

همان‌طور که پیش از این گزارش کردیم، این PS4 Pro به رنگ سفید و سیاه با علامت‌های دست Death Stranding روی آن خواهد بود. کنترلر آن هم به رنگ زرد است و BB هم سمت چپ آن دیده می‌شود. همچنین Death Stranding هم روی تاچ پد آن نوشته شده است.

بازی Death Stranding در روز 17 آّبان منتشر خواهد شد. بازیگری شخصیت اصلی این عنوان یعنی سم، توسط نورمن ریداس، ستاره سریال The Walking Dead انجام شده است. همچنین بازیگر فیلم Casino Royale 2006 یعنی مدز میکلسن، لی سیدوکس، مارگارت کوالی (Once Upon a Time in Hollywood)، لیندسی وگنر (The Bionic Woman) و همچنین گیلرمو دل‌تورو و نیکولاس ویندینگ رفن هم حضور دارند. تروی بیکر، صداگذار معروف صنعت بازی‌های ویدیویی هم در ساخت این عنوان نقش داشته است.

