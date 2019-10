در خبری ناگهانی، پلی‌استیشن رسما از خروج «شاون لیدن» (Shawn Layden) از این شرکت گفته است. شاون لیدن بیش از ۳۰ سال در سونی سمت‌های مختلفی را برعهده داشت. او در این چند سال اخیر به عنوان مدیر استودیوهای بازی‌سازی پلی‌استیشن در سونی مشغول به کار بود.

خبر خروج شاون لیدن از توییتر رسمی پلی‌استیشن منتشر شده است. پلی‌استیشن رسما در این خبر نوشته است:

«با ناراحتی بسیار اعلام می‌کنیم که شاون لیدن، مدیر استودیوهای پلی‌استیشن از سونی خارج خواهد شد. رهبری و چشم‌انداز او را فراموش نخواهیم کرد. برای او در تلاش‌های آینده‌اش آرزوی موفقیت داریم و با صمیم قبل از خدمت او برای این سال‌ها تشکر می‌کنیم.»

دقیقا نمی‌دانیم چه اتفاقاتی در پلی‌استیشن رخ داده که مدیران این شرکت، یکی پس از دیگری، سونی را ترک می‌کنند. اخیرا شاهد خروج مدیر عامل پلی‌استیشن یعنی «جان کودرا» (John Kodera) از پلی‌استیشن بودیم و «جیم رایان» (Jim Ryan)، مدیر سابق پلی‌استیشن اروپا، مدیریت پلی‌استیشن را برعهده گرفته است. امروز صبح هم‌چنین «آتسوشی موریتا»، مدیر پلی‌استیشن ژاپن، بازنشسته شد.

شاون لیدن از سال ۱۹۸۷ در سونی مشغول به کار بود. او کار خود را به عنوان یکی از کارمندان روابط عمومی سونی آغاز کرد و برای مدتی هم منشی «آکیو موریتا»، موسس شرکت سونی بود.

لیدن به تدریج در سونی پیشرفت کرد و پس از مدیریت استودیوهای بازی‌سازی سونی برای مدتی کوتاه در اواسط دهه‌ی نود میلادی، به عنوان معاون شعبه‌ی اروپا پلی‌استیشن انتخاب شد. او پس از هفت سال فعالیت در این شغل، به ژاپن برگشت و از سال ۲۰۰۷ به مدت سه سال مدیر پلی‌استیشن ژاپن بود. شبکه‌ی بزرگ آنلاین سونی یا همان Sony Online Entertainment در سال ۲۰۱۰ توسط لیدن تاسیس شد و او چند سال بعد را مشغول گسترش این شبکه بود.

نهایتا در سال ۲۰۱۴ شاون لیدن به جای «جک ترتون» نشست و مدیریت پلی‌استیشن امریکا را برعهده گرفت.

سال گذشته، در راستای سیاستی جدید، پلی‌استیشن تمام شعبه‌ها و استودیوهای خود را در قالب شرکتی به اسم Worldwide Studios متحد کرد و مدیریت آن‌ها را به شاون لیدن سپرد.

عادت کرده بودیم در سال‌های اخیر، شاون لیدن را در تمام نمایشگاه‌های بزرگ مثل E3 ببینیم و او کم و بیش به چهره‌ی اصلی پلی‌استیشن تبدیل شده بود.

می‌توان از خرید استودیوی بازی‌سازی اینسامنیاک گیمز و افزودن نام این استودیو به لیست بزرگ شرکت‌های زیرمجموعه‌ی Worldwide Studios، به عنوان آخرین کار بزرگ شاون لیدن برای سونی یاد کرد.

پلی‌استیشن به ساخت بازی‌های بزرگ و داستان-محور، آن هم با سطح بسیار بالایی از کیفیت معروف است؛ بازی‌هایی که به صورت انحصاری برای پلتفرم‌های بازی سونی ساخته می‌شوند. شاون لیدن و مدیریت او بر استودیوهای بازی‌سازی سونی، یکی از عوامل اصلی این شهرت و خروجی شگفت‌انگیز پلی‌استیشن بوده است.

این طور که به نظر می‌رسد، ورود به نسل بعد بازی‌های ویدیویی برای پلی‌استیشن با مجموعه‌ای از افراد تازه صورت خواهد گرفت.

سونی هنوز جایگزینی برای شاون لیدن اعلام نکرده است و این موضوع، شاید نشان از درگیری‌هایی داخلی باشد؛ درگیری‌هایی که منجر به خروج ناگهانی لیدن شده‌اند. با این حال، «شوهی یوشیدا» (Shuhei Yoshida) هنوز هم به عنوان یکی از مدیران Worldwide Studios در پلی‌استیشن حضور دارد و حتی با در نظر گرفتن سابقه‌ی بلند و بالای یوشیدا در سونی و سن بالای او، انتخابش به عنوان جایگزین لیدن چندان هم دور از ذهن نیست.

