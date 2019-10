بخش «سرگرمی‌های تعاملی سونی» (Sony Interactive Entertainment) – یکی از مهترین زیرمجموعه‌های شرکت سونی، که پلی‌استیشن بخشی از آن است – فروش مستقیم کنسول پلی‌استیشن، و نیز بازی‌های استودیوهای داخلی خود را به مصرف کنندگان آمریکایی شروع کرده است.

فروشگاه آنلاین جدید سونی – که فعلا تنها در دسترس مشتریان آمریکایی پلی‌استیشن قرار دارد – امکان خرید کنسول پلی‌استیشن ۴، ملزومات و بازی‌های آن را مستقیما از طریق وبسایت Playstatio.com مهیا کرده است. از طریق این سایت همچنین امکان خرید مستقیم هدست‌های PlayStation VR، ملزومات و بازی‌های آن، و نیز انواع کدهای اشتراک سرویس پلی‌استیشن پلاس فراهم است. «استفن تروی» (Stephen Turvey) – رئیس بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی – در باب افتتاح این فروشگاه چنین گفته است:

«این سایت نه تنها امکان خرید مستقیم این موارد را برای طرفداران ما در آمریکا فراهم می‌کند، بلکه همچنین کمکی است برای هدیه دهندگانی که محصول مناسبی را جستجو می‌کنند برای هدیه دادن به دوستان و خانواده‌شان. و البته که قیمتهای سایت همتراز خواهد بود با قیمت محصولات مشابه در سایر خرده فروشی‌ها.»

سونی اشاره‌ای به برنامه‌های آتی‌اش برای گسترش این فروشگاه به خارج از مرزهای ایالات متحده نکرد – اگر که چنین برنامه‌هایی وجود داشته باشد – اما بوضوح، این مسئله چالش دیگری است برای خرده فروشی‌های مرتبط به محصولات صنعت بازی. فروشگاههای تخصصی این حوزه – مثل «گیم» (GAME) و «گیم‌استاپ» (Gamestop) – بواسطه رونق گرفتن فروش دیجیتال از یک طرف، و بوجود آمدن رقبای آنلاین عظیمی چون فروشگاه «آمازون» (Amazon)، از طرف دیگر، سالهاست که با نابسامانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این شرایط، فروش سخت افزار جزو معدود حوزه‌های پایدار و سودآور برای خرده فروشی‌های سنتی است. اما حالا که سونی محصولات سخت افزاری خود را هم مستقیما عرضه می‌کند، مصرف کنندگان روش قابل اعتماد دیگری را پیدا کرده‌اند، تا بدون رجوع به فروشگاههای سنتی، این محصولات را تهیه کنند.

منبع: GamesIndustry.biz

