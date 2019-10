روند بازی The Last of Us Part II نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟

همان‌طور که احتمالا می‌دانید هفته گذشته تعدادی از رسانه‌ها موفق شدند بخش کوتاهی از داستان الی را در بازی The Last of Us Part II تجربه کنند. در همین راستا اخیرا تعداد زیادی از سایت‌ها گزارشی از بازی نوشتند و اطلاعات فراوانی را از روند بازی به اشتراک گذاشتند. به‌صورت خلاصه، مهم‌ترین تغییرات گیم‌پلی که در این دمو مشاهده می‌شد به سیستم حرکتی الی، سگ‌های نگهبان و نوع جدید دشمنان بازی مربوط می‌شود. علاوه بر این با توجه به ویدیوهای منتشر شده از دموی بازی، تقریبا خیال‌مان از گرافیک بازی راحت شد و مطمئن شدیم که کار «ناتی‌ داگ» در این زمینه دست کمی از شاهکار ندارد.

پس از اینکه سایت‌ها توانستند مطالب خود را به اشتراک بگذارند، وبلاگ رسمی پلی‌استیشن هم از تجربه خود نوشت و جزئیات فراوانی را از گیم‌پلی منتشر کرد. در این مطلب قصد داریم به مهم‌ترین نکاتی که در دموی سه ساعته بازی به چشم خورد، نگاهی بیندازیم.

بازی The Last of Us Part II در تاریخ ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ برای پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

قسمت اولیه دمو به لحظات احساسی و دوستانه‌ی میان الی و دینا – دوست و همراه او – مربوط می‌شد. در شماره اول مجموعه الی یک شخصیت چند وجهی داشت، با این حال در قسمت دوم الی نوزده ساله شده و به راحتی می‌توان عمق شخصیتی این کاراکتر را در روند بازی مشاهده کرد. در واقع بزرگ‌تر شدن الی نه تنها منجر به تغییر فیزیک او شده است، بلکه رفتار و عملکرد او هم تحت تاثیر قرار گرفته است. در ادامه این دو کاراکتر با یکدیگر شوخی می‌کنند و خوش می‌گذارند. به گفته نویسنده وبلاگ پلی‌استیشن، بهترین لحظه دمو برای او زمانی بود که الی و دینا به منظره‌ای از طبیعت وایومینگ خیره شدند و از آن لذت بردند.

بخش دوم دمو وجه خشن و عصبانی الی را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد الی برای برقراری عدالت در قبال کسانی که به عزیزان او آسیب رسانده‌اند، حاضر است تا کجا پیش برود. او برای نجات برادر جول (تامی) به سیاتل می‌رود تا با گروهی از بازماندگان بیگانه‌هراس درگیر شود و جان تامی را نجات دهد. به همین منظور، الی وارد منطقه دشمن می‌‎‌شود. در این بخش، می‌توان هنر ناتی‌داگ و هوش مصنوعی بازی را به وضوح تماشا کرد. دشمنان بازی هر کدام زندگی و روابط خود را دارند و برخلاف دیگر بازی‌ها با یکسری آدم تک‌بعدی طرف نیستیم که با کشتن آن‌ها احساس افتخار به شما دست دهد. همان‌طور که ناتی‌ داگ در رویداد E3 2018 گفته بود، همه دشمنان بازی برای خود اسم دارند و در حین مبارزه اسم یکدیگر را صدا می‌زنند. برای مثال، اگر فرد نزدیک یکی از دشمنان را بکشید، او اسم آن شخص را فریاد می‌زند و با خشم بیشتری دنبال‌تان می‌آید. بعضی مواقع برای زنده ماندن در دنیای The Last of Us به خشونت نیاز خواهید داشت، با این حال این امر ممکن است در نهایت به عذاب وجدان شما منتهی شود و از کاری که کرده‌اید، پشیمان و آزرده‌خاطر شوید.

در ادامه می‌توانید نکات مهم و جالب‌توجه دموی بازی را به صورت خلاصه مطالعه کنید:

بخش اول دمو در شهرک متروکه و برفی جکسون – واقع در وایومینگ – جریان داشت. وظیفه اصلی الی این است که در اطراف شهرک گشت‌زنی کند. در ادامه الی همراه با دینا برای پیدا کردن دشمنان و بازماندگان به گشت‌زنی می‌روند.

بخش دوم دمو در شهر سیاتل جریان داشت؛ جایی که می‌توان پوشش گیاهی زیبا و معروف بازی را به راحتی تماشا کرد. در این بخش مه غلیظی در تمام محیط‌ به چشم می‌خورد و اتمسفر منطقه غربی آمریکا را برای بازی‌کنندگان تداعی می‌کند.

ناتی داگ توجه بسیار زیادی نسبت به جزئیات کوچک داشته است. در واقع بازی از لحاظ بصری سطح جدیدی از کارهای ناتی داگ را به نمایش می‌گذارد. ماهیچه‌های اسب به محض حرکت کردن خم می‌شوند و تکان می‌خورند. چمن‌ها و درخت‌ها با وزش باد به حرکت در می‌آیند. زمانی که الی به صورت مخفیانه دشمنان را می‌کشد، چهره خود را کج و کوله می‌کند. زمانی که مشغول ارتقای اسلحه‌های هستید، انیمیشن‌های بازی پرجزئیات و بسیار واقعی هستند.

الی در مقایسه با جول از تنوع حرکتی بیش‌تری بهره می‌برد و منعطف‌پذیرتر است. در این شماره بازی‌کنندگان می‌توانند به مکان بلند و بالایی بروند یا از فضاهای کوچک عبور کنند. با این حال، انتظار نداشته باشید که همانند سری بازی‌های Assassin’s Creed روی سر دشمنان بپرید و آن‌ها را به قتل برسانید. به صورت کلی، این‌بار آزادی عمل بیش‌تری برای حرکت در محیط دارید.

یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین توانایی‌های الی به او اجازه می‌دهد در درگیرهای نزدیک و تن‌به‌تن جاخالی بدهد. با استفاده از دکمه جاخالی دادن به راحتی می‌توانید از حملات دشمنان در امان بمانید. این ویژگی جدید باعث شده تا احساس قدرت بیش‌تری داشته باید ولی این را هم در نظر بگیرید که دشمنان هم نسبت به قبل باهوش‌تر شده‌اند و نمی‌توان به راحتی حرکات آن‌ها را پیش‌بینی کرد.

با نگه‌داشتن دکمه‌ی دایره، الی می‌تواند روی زمین دراز بکشد و حرکت کند. با استفاده از قابلیت خزیدن می‌توانید از دست دشمنان مخفی شوید یا از مسیرهای باریک و کوچک عبور کنید که تاثیر زیادی در روند مخفی‌کاری بازی‌کنندگان خواهد شد.

شاید فکر کنید با خزیدن و دراز کشیدن روی زمین به راحتی می‌توان از دست دشمنان مخفی شد. ولی اشتباه نکنید. در قسمت دوم سگ‌های نگهبانی به روند بازی اضافه‌ شده‌اند که دائما در محیط بازی گشت می‌زنند. آن‌ها می‌توانند بوی شما را حس کنند و به راحتی ردتان را بگیرند. در روزهای اخیر موضوع سگ‌های بازی بحث‌های زیادی را به راه انداخته است. طبق گفته افرادی که بازی را تجربه کردند، کشتن سگ‌ها بسیار آزاردهنده و دردناک است و تقریبا تمامی آن‌ها پیشنهاد کردند تا حد ممکن این کار را انجام ندهید. شرکت ناتی‌‌ داگ هم در خبری اعلام کرد که کشتن یا نکشتن سگ‌ها کاملا به تصمیم شما بستگی دارد و در این بین هیچ اجباری برای این کار نیست.

در دموی قابل‌بازی نوع جدیدی از دشمنان با نام Shamblers به نمایش گذاشته شده. وقتی که آن‌ها به شما نزدیک می‌شوند، اسیدهای گازی خود را آزاد و آسیب شدیدی بهتان وارد می‌کنند. علاوه بر این، هنگامی که آن‌ها را شکست دادید منفجر می‌شوند و در این حالت هم باز می‌توانند به شما آسیب وارد کنند. برخلاف نمایش‌ها، آن‌ها بسیار سریع هستند و باید هنگام نزدیک شدن به آن‌ها حسابی مراقب باشید.

با جمع کردن Supplement می‌توانید توانایی‌های جدیدی را آزاد کنید. برای اولین در مجموعه، بازی‌کنندگان می‌توانند با توجه به سبک بازی خود، توانایی‌های الی را آپگرید و آن‌ها را شخصی‌سازی کنند. توانایی‌های قسمت بقا (Survival) روی افزایش میزان سلامتی، بهبود قابلیت‌های شنوایی (Listen Mode) و… تمرکز دارد. با توانایی‌های قسمت Crafting هم می‌توانید سلاح‌های دست‌‌ساز و بمب‌های مختلفی بسازید و سرعت ساخت و ساز خود را سریع‌تر کنید. توانایی‌های Stealth هم همان‌طور که از نامش پیداست، به قابلیت‌های مخفی‌کاری مربوط می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید سرعت حرکت خود را در حالت نشسته سریع‌تر کنید، دشمنان را با سرعت بیش‌تری به صورت مخفیانه بکشید و روی اسلحه خود صداخفه‌کن قرار دهید.

در بازی آیتم جدیدی با نام Canisters اضافه شده که الی با استفاده از آن می‌تواند روی هفت‌تیر خود صداخفه‌کن قرار دهد و سه تیر بعدی خود را با آن شلیک کند. اضافه شدن چنین مکانیکی باعث شده تا بازی‌کنندگان در میدان نبرد گزینه‌های بیشتری داشته باشند. بنابراین اگر جزء آن دست کسانی هستید که دوست دارند بازی‌ها را با مخفی‌کاری پیش ببرند، دست‌تان باز خواهد بود و قادر خواهید از استراتژی‌های مختلفی بهره ببرید.

با خواندن اطلاعات بالا به راحتی می‌توان متوجه شد که بازی در کنار حفظ المان‌های اصلی قسمت اول، مکانیک‌های مختلفی را به روند بازی اضافه کرده است. با اینکه این مکانیک‌ها انتخاب‌های متنوعی مقابل بازی‌کنندگان قرار می‌دهند و کار را تقریبا برای آن‌ها آسان می‌کنند، اما از طرفی هوش‌ مصنوعی دشمنان هم به شکل محسوسی پیشرفت کرده است. بنابراین، باید سعی کنید با تجهیزاتی و امکاناتی که در اختیار دارید راهی برای زنده ماندن پیدا کنید.

